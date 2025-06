Unbekannter fährt geparktes Auto an und flüchtet

Im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 6.45 Uhr, ist der auf einem Parkplatz in der Saarburgstraße in Landsberg geparkte Wagen einer 25-Jährigen angefahren worden. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden an der Stoßstange. Der Verursacher verließ nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht an die Polizei Landsberg unter Telefon 08191/9320. (AZ)

