Aufgeladene Emotionen am Hauptplatz: Begegnung von Rechten und Gegenprotest

Am Samstag fanden auf dem Hauptplatz zwei Versammlungen statt. Zunächst hatte die Partei „Der Dritte Weg“ unter dem Motto „Unsere Alternative heißt Revolution!“ eine Kundgebung angemeldet. Sie dauerte von 11 bis 13 Uhr und zählte nach Beobachtungen vor Ort rund acht Teilnehmende.

Parallel dazu versammelten sich etwa 80 Personen bei einer Gegendemonstration des Bündnisses „Landsberg bleibt bunt“. Diese richtete sich gegen die Kundgebung des „Dritten Wegs“. Beide Veranstaltungen verliefen nach Angaben einer Mitorganisatorin der Gegendemonstration grundsätzlich friedlich.

Zwischenfall am Rand der Kundgebung in Landsberg

Zu einem kurzen Zwischenfall kam es, als eine Frau, die an der Gegendemonstration teilnahm, in unmittelbarer Nähe des Infostands der Partei ihr Fahrrad abstellte. „Ich wollte mir einen Flyer nehmen“, berichtet sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Als ein Mann ihr daraufhin aggressiv entgegentrat, entschied sie sich spontan, den Flyer zu zerreißen, um ihre Meinung zu äußern. „Darauf wurde ich geschubst, und er hat mir die Mütze mit einigen Haaren vom Kopf gerissen“, schildert die junge Frau.

Polizeipräsenz bei den Demos am Hauptplatz in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Nach ihren Angaben habe der Mann seine Hand erneut erhoben, bevor die Polizei einschritt. „Die Situation war emotional aufgeladen, aber dass der Mann so weit gehen würde, habe ich nicht erwartet“, sagt sie. Sie habe sich anschließend bei der Polizei nach einer Anzeige erkundigt, wovon ihr jedoch abgeraten worden sei, da dadurch ihr Name der Gegenseite bekannt würde. „Der war fit und kräftig, dem möchte ich nicht noch einmal begegnen“, so die Frau weiter.

Die Polizei meldete bis Samstagnachmittag keine besonderen Vorkommnisse, nur „Strafrechtlich nicht erhebliche Provokationen“.

„Der Dritte Weg“ hatte in Landsberg einen Stand mit acht Teilnehmern angemeldet

Die Partei „Der Dritte Weg“ wurde 2013 gegründet und wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistische Organisation beobachtet. Nach Einschätzung der Bundeszentrale für politische Bildung vertritt die Partei ein völkisch-nationalistisches und neonazistisches Weltbild. Sie lehnt die freiheitlich-demokratische Grundordnung ab und orientiert sich in Teilen an Ideologie und Symbolik des historischen Nationalsozialismus.

Die Partei „Der Dritte Weg" hatte einen Stand mit acht Teilnehmern angemeldet. Foto: Thorsten Jordan