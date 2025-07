Im Kreis Landsberg werden Schulweghelfer gesucht

Am 16. September beginnt in Bayern das neue Schuljahr. Der Landkreis Landsberg sucht nun engagierte Ehrenamtliche, die als Schulweghelfer tätig werden möchten. Die Tätigkeit sorgt für mehr Sicherheit auf dem Schulweg, insbesondere für zukünftige Erstklässler und alle Grundschüler, heißt es in einem entsprechenden Aufruf der Polizei. Insgesamt sind im Landkreis Landsberg rund 500 freiwillige Schulweghelferinnen und Schulweghelfer im Einsatz.

Der Einsatz ist in der Regel kurz, meist etwa 30 Minuten pro Woche, teilweise auch nur alle 14 Tage, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Helferinnen und Helfer können sich individuell einbringen, zum Beispiel an mehreren Tagen oder als Krankheitsvertretung. Schulweghelferinnen und Schulweghelfer können zudem selbst entscheiden, wie lange sie dieses Ehrenamt ausüben möchten. Für die Tätigkeit genügt eine einstündige Einweisung kurz vor dem Beginn des Schuljahres.

Schulweghelfer tragen dazu bei, Unfälle zu vermeiden

Jeder Helfer entlastet nach Polizeiangaben die bereits vorhandenen Schulweghelfer, verhindert Engpässe und trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden. Es sollen auch im nächsten Schuljahr wieder alle relevanten Örtlichkeiten für einen sicheren Schulweg besetzt werden. Hierzu bedarf es allerdings noch weiterer freiwilliger Schulweghelfer, die ab September im Einsatz sind.

Interessierte können sich bei der Grundschule ihrer Wohnortgemeinde oder bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 melden, um eine kurze Einweisung sowie alle notwendigen Informationen zum Ehrenamt zu erhalten und Teil dieses wichtigen Sicherheitsnetzwerks zu werden.

Schulweghelfer machen ihren Dienst nicht nur an Zebrastreifen, Furten oder Ampelanlagen, sie achten beispielsweise auch an Bushaltestellen auf die Sicherheit der Kinder. Immer wieder wird intensiv nach Personen gesucht, die bereit sind, das Ehrenamt übernehmen. (AZ)