Auftragsvergaben für neuen Kindergarten in Rott sind fast abgeschlossen

Die Arbeiten am Rohbau des neuen Kindergartens in Rott, die Mitte Januar begannen, kommen aktuell gut voran. Während die Handwerker dabei sind das Dach zu decken, beschäftigte sich der Gemeinderat erneut mit dem Großprojekt in der Lechraingemeinde. Auf der Tagesordnung stand die Vergabe weiterer Aufträge im Innen- und Außenbereich des Gebäudes, die sich in der Summe auf gut eine halbe Million Euro belaufen.

Für die Fliesenarbeiten wurden sieben Angebote abgegeben. Den Zuschlag bekam die Firma Rölich aus Wendelstein für 24.000 Euro, was rund 10.000 Euro unter den Schätzkosten lag. „Die Firma hat für uns schon beim Mensabau an der Schule gearbeitet“, berichtete Rotts Bürgermeister Fritz Schneider. Sehr günstig konnten auch die Malerarbeiten vergeben werden. Die Schätzung des Architekturbüros lag hier bei 36.000 Euro. Der billigste Anbieter, der Malerbetrieb Nuyken aus Augsburg, bekam den Auftrag für rund 20.000 Euro. Auch bei den Bodenbelagsarbeiten wurden die Schätzkosten von 86.000 Euro deutlich unterschritten. Unter den sechs Angeboten, die dafür eingingen, war die Firma Decodomus aus Nördlingen mit 70.000 Euro der kostengünstigste Anbieter, der dann den Auftrag bekam.

Hohe Kosten für Außenanlagen des Kindergartens in Rott

Das letzte Gewerk, mit dem sich das Ratsgremium befasste, war beim Auftragsvolumen deutlich größer. „Die Außenanlagen sind ein ganz dicker Brocken“, meinte Schneider bei der Vorstellung der Ergebnisse der Ausschreibung, die mit einen Kostenansatz von 375.000 Euro in der Planung standen. Dieser Wert wurde bei den sechs Angeboten deutlich übertroffen. Den Zuschlag bekam die Firma Schernthaner aus Neuried für 400.000 Euro. „Wir haben jetzt 93 Prozent aller Aufträge für den Kindergarten vergeben“, resümierte Schneider. Abschließend stimmte der Gemeinderat geschlossen dafür, dass die Entwässerung des Oberflächenwassers durch den gemeindlichen Bauhof erledigt wird. Hierfür fallen für das nötige Rigolensystem Kosten von etwa 10.000 Euro an.