Hat ein Vater aus Landsberg seine Tochter sexuell missbraucht?

Plus Der Angeklagte muss sich vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Hat ein Vater von vier Kindern aus Landsberg seine heute 13-jährige Tochter sexuell missbraucht? Wegen dieses Vorwurfs muss sich der Angeklagten derzeit vor der Jugendschutzkammer des Augsburger Landgerichts verantworten. Der Mann bestreitet die Vorwürfe, seine Verteidigung sieht die Beweislage als unzureichend an. Deswegen soll das Mädchen am nächsten Verhandlungstag als Zeugin vor Gericht vernommen werden.

Die Schülerin soll am 9. Januar in Form einer Videovernehmung befragt werden. Vorgesehen ist, dass auf gegenüberstehenden Kameras und Bildschirmen Vorsitzende Richterin Caroline Hillmann und die Zeugin sich sehen und miteinander sprechen können. Mit dieser Art der Vernehmung aus einem anderen Zimmer neben dem Verhandlungssaal und ohne Blick auf den Vater hofft man bei Gericht, verwertbare Aussagen von dem Mädchen zu erhalten.