Augsburg/Landsberg

Prozess: Mann geht mit Messer auf Landsberger Justizbeamte los

In der Landsberger Justizvollzugsanstalt soll ein Gefangener Justizbeamte mit einem Messer angegriffen haben.

Von Michael Siegel

Von Michael Siegel

Um sich gegen Justizbeamte der Landsberger Justizvollzugsanstalt zu verteidigen, habe er heimlich zu einer Aussprache in deren Dienstbüro ein Besteckmesser mitgenommen. Mit diesem angeschliffenen Messer hatte er am im September vor einem Jahr zwei Justizbeamten angegriffen, die ihn mit knapper Mühe entwaffnen konnten. Jetzt muss sich der 31-jährige Angeklagte wegen versuchten Mordes vor dem Augsburger Landgericht verantworten. Bis Ende November sind sechs Verhandlungstermine anberaumt. Nicht ausgeschlossen, dass am Ende das Gutachten eines Psychiaters mitentscheidend sein wird, wie es mit dem 31-Jährigen weitergeht.

