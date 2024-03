Augsburg

12:01 Uhr

Prozess in Augsburg: Urteil für Ex-Drogenhändler aus Landsberg

Vor dem Landgericht in Augsburg fand ein Prozess gegen einen ehemaligen Drogenhändler aus Landsberg statt.

Plus Der Mann hatte vor vier Jahren eine Haftstrafe erhalten. Jetzt wird erneut verhandelt. Mit einem anderen Ergebnis.

Von Michael Siegel

Zwei Jahre auf Bewährung statt drei Jahre ins Gefängnis – so lautet in zweiter Instanz das Urteil gegen einen mittlerweile 43-jährigen Mann aus Landsberg, dem Drogenhandel vorgeworfen wurde. Fünf Jahre nach der Tat und vier Jahre nach dem ersten Prozess erging jetzt vor dem Landgericht in Augsburg ein Urteil, das von beiden Seiten auf der Stelle akzeptiert und noch im Gerichtssaal rechtskräftig wurde.

Im Fall des 44-jährigen Mannes aus Landsberg, angeklagt wegen Drogenhandels, war es nicht nur die lange Verfahrensdauer, die ihm jetzt zu einem milderen Urteil verhalf, als er es im Jahr 2020 vor dem Landsberger Amtsgericht erhalten hatte. Damals war der Angeklagte zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden, wogegen er in Berufung gegangen war. Vor dem Landgericht beschränkte der Mann jetzt seinen Einspruch auf die Rechtsfolgen. Das heißt, dass er die Tat wie angeklagt gestand und er auch die Verurteilung akzeptierte, dass er hingegen noch Milderung beim Strafmaß begehrte.

