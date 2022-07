Tödliche Messerattacke in Vilgertshofen: Überraschung zu Prozessbeginn

Plus Im Sommer 2021 stirbt ein Mann nach einer Messerattacke in der Gemeinde Vilgertshofen. Ein Arbeitskollege wird wegen Mordes angeklagt. Beim Prozessauftakt beschuldigt er einen anderen Mann.

Er sei nach Deutschland gekommen, um hier ein neues Leben nach Ordnung und Gesetzen zu führen, erklärte der Angeklagte dem Gericht. Zwei Jahre lang klappte das auch für den 38-jährigen Bauarbeiter aus Polen - solange, bis er im vergangenen August in der Gemeinde Vilgertshofen einen Arbeitskollegen mit einem Messer hinterrücks erstochen haben soll. Diese Bluttat wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, der sich jetzt wegen Mordes vor dem Landgericht in Augsburg verantworten muss. Der 38-Jährige selbst streitet die Tat ab, beschuldigt vielmehr einen Arbeitskollegen.