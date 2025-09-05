Ausstellung im Altstadtsaal der VR-Bank: Farbenfrohe Kunst, die gute Laune macht

Ein harmonisches Arrangement gestalterischer Ideen präsentieren die 21 Mitglieder des Kunstvereins Landsberg im Altstadtsaal der VR Bank Landsberg-Ammersee. Andreas Gröbmüller von der VR-Bank konnte bei der Vernissage zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen. Zusammen mit ihm betraten Rudolf Bille, Vorsitzender des Kunstvereins, und Jurymitglied Gina Borrman die Bühne. „Bei Impressionen denken Kunstinteressierte sofort an die großen Impressionisten, die ab den 1860er-Jahren hinausgingen, um flüchtige Momente in der Natur festzuhalten“, sagte Bille. „Der Kunstverein Landsberg bietet ihnen eine reichhaltige Palette an Impressionen.“

Augenfällig ist die intensive Farbigkeit einer bunten Bandbreite von Inspirationen. Wie beim „Alpenglühen“ von Monika Neubauer, wenn sich das leuchtende Rosa des Himmels wie ein zarter Hauch über die majestätisch aufragenden blau-weißen Berge ergießt. Auch Tanja Popp produziert starke Naturszenen in Acryl auf Leinwand. In „Herbstende“ trotzen die noch Farbe tragenden Pflanzen dem unausweichlich nahenden Weiß. Pusteblumen von Rike Brysch erzählen ausdrucksstark von der hohen Kunst des „Loslassens“. Dr. Reiner Czichos fängt in seinen Ölgemälden die „Abendstimmung am Staffelsee“ und die Faszination „Im Murnauer Moos“ expressionistisch anmutend ein.

Die Vernissage war gut besucht. Foto: Thorsten Jordan

Gespür für harmonische Farbkompositionen

Heidi Bille schaut „Bei Monet“ vorbei, der als Vater des Impressionismus gilt, und beweist mit „Kalte Füße“ ihr Gespür für harmonische Farbkompositionen. Eine brillante Lebendigkeit in Farbgebung und Linienführung spiegelt sich bei „Rhapsody in Red“ und „Rapsody in Blue“ von Andrea Reiners wider. Zum „Ende der Saison“, einem Foto auf Leinwand von Rudolf Bille, hat ein Boot mit intensiv blauer Abdeckung festgemacht. Daneben gleitet mit elegantem Schattenwurf der stolze „Black Swan“ durch die Wellen. Mit den warmen Farben des Jahres 2025 zaubert Inge Diepold eine „Melodie“ in Mischtechnik auf die Leinwand. Neugierde weckt das „Woher Wohin“ von Lisa Wehrmann, neben dem – wie ein menschenleeres, geschlossenes System wirkenden – „Im Dorf“.

Andreas Gröbmüller (VR-Bank), Rudi Bille (Vorsitzender Kunstverein), Christiane Stingl (stellvertretende Vorsitzende) bei der Eröffnung. Foto: Thorsten Jordan

In figürlichen Darstellungen, „Landsberg lacht“, „flaniert“ und „feiert“, benutzt Ruth Frank die alte Maltechnik Enkaustik auf Holz und erinnert an Höhepunkte munteren Stadtlebens. Mit traumhaften, fast orientalisch anmutenden Komponenten ist Kathe Hiltl Schroeder „Auf der Spur I“ und „III“. Die Kamera von Dieter Lier riskiert bei seinem „Spaziergang mit dem Hund“ auch einen Blick auf die Gedächtniskirche, wobei er die starken Farben in Streifen ineinanderfließen lässt. Christine Mödl schafft im „Spiel der Formen“ Kreatives aus geometrischen Stoffteilen und in Schnipseltechnik „Bäume im Park“. Florales in leuchtender Farbgebung ließ Corinne Haberl in „Quo vadis? Vendetta...“ hinter Glas entstehen. Das doppelglasige „Cucullus nonfactit Monachum“ („Die Kutte macht noch keinen Mönch“) besticht durch außergewöhnliche Gestaltung. Eine besonders innige Annäherung stellt Petra Kollmannberger in „Gänseliebe“ dar.

Auch Skulpturen sind im Altstadtsaal zu sehen. Foto: Thorsten Jordan

Die Ausstellung im Altstadtsaal der VR-Bank ist bis 26. September zu sehen

Von Ulla Schweizer hängen kleine, feine Radierungen („Gladiolen I“ und „II“). Sabine Noak fragt „What‘s Inside“ in ihren aus aufgebauschtem Japanpapier geformten Halbkugeln oder der „Vasentriologie“. Die anmutigen Bewegungen von „Wirbelwind“, „Aufwind“ und „Enigma“ in den farbreduzierten Arbeiten von Monica Gayer laden zum Innehalten ein. Christiane Stingl konzentriert sich mit unterschiedlichen Materialien auf das Wesentliche bei „Relief I“ und „II“. Die reiche Auswahl genialer Skulpturen in den Schaukästen sind Hingucker und Gute-Laune-Bringer. Sei es Gina Borrmans „Dance for me“, eine elegante spitzentanzende Bronzefigur, oder ihre Keramiken „Disharmonie“ und „Harmonie“, sowie Eva Radeks fantasievoll geformten Menschen in Bewegung, wie „Wollen wir ein Tänzchen wagen“ oder eine zauberhafte „Alte Liebe“.

Geöffnet ist die Ausstellung bis Freitag, 26. September, zu den Banköffnungszeiten. Während der Langen Kunstnacht am Samstag, 20. September, ist bis 23 Uhr geöffnet.