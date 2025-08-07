Auto in Tiefgarage angefahren: Polizei sucht Unfallverursacher

Am Dienstag gegen 7.30 Uhr hat eine Frau aus dem Landkreis Augsburg ihren schwarzen Opel Corsa in der Tiefgarage in der Lechstraße abgestellt. Gegen 18.30 Uhr fuhr sie von dort wieder nach Hause, wo sie nach Polizeiangaben einen Schaden links hinten an ihrem Fahrzeug feststellte, der sich auf rund 3000 Euro beläuft.

Der Unfallverursacher hatte offenbar einen Zettel mit seinen Daten an der Windschutzscheibe des Pkw hinterlassen. Die Frau bemerkte dies jedoch erst zu Hause. Der Zettel war bis dahin so durchnässt, dass die Daten des Unfallverursachers nicht mehr lesbar waren, so die Polizei. Die Polizei Landsberg bittet den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 09191/9320 zu melden. (AZ)