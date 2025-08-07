Icon Menü
Auto in Lechstraßen-Tiefgarage angefahren: Die Polizei sucht den Unfallverursacher

Landsberg

Auto in Tiefgarage angefahren: Polizei sucht Unfallverursacher

In der Lechstraßen-Tiefgarage wird ein Pkw angefahren. Als die Besitzerin feststellt, dass der Verursacher einen Zettel hinterlassen hat, ist dieser durchnässt.
    In der Tiefgarage in der Lechstraße wird ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher.
    In der Tiefgarage in der Lechstraße wird ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Unfallverursacher. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

    Am Dienstag gegen 7.30 Uhr hat eine Frau aus dem Landkreis Augsburg ihren schwarzen Opel Corsa in der Tiefgarage in der Lechstraße abgestellt. Gegen 18.30 Uhr fuhr sie von dort wieder nach Hause, wo sie nach Polizeiangaben einen Schaden links hinten an ihrem Fahrzeug feststellte, der sich auf rund 3000 Euro beläuft.

    Der Unfallverursacher hatte offenbar einen Zettel mit seinen Daten an der Windschutzscheibe des Pkw hinterlassen. Die Frau bemerkte dies jedoch erst zu Hause. Der Zettel war bis dahin so durchnässt, dass die Daten des Unfallverursachers nicht mehr lesbar waren, so die Polizei. Die Polizei Landsberg bittet den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 09191/9320 zu melden. (AZ)

