Auto streift Sattelzug im Kreisverkehr Landsberg West

Ein 22-jähriger Autofahrer war am Freitag gegen 11.30 Uhr im Kreisverkehr Landsberg West unterwegs. Als er in Richtung Augsburg abfahren wollte, fuhr laut Polizei zeitgleich ein 28-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der Abbiegespur in Richtung Augsburg. Der Autofahrer übersah den Lkw, wodurch es am Heck des Lkws zu einem Streifzusammenstoß kam. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8100 Euro. (AZ)

