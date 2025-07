Auto und Bus kollidieren auf der Weilheimer Straße

Am Donnerstagmittag ist es in Landsberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 88-jähriger Mann gegen 13.15 Uhr mit seinem Pkw von einem Parkplatz in die Weilheimer Straße ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Bus. Es kam zum Zusammenstoß.

Die rund 20 Personen in dem Bus blieben ebenso unverletzt wie der Fahrer des Autos, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. (AZ)