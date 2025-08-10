Auf der Karolinenbrücke auf zwei Autos aufgefahren

Wie die Polizei berichtet, ist ein Autofahrer aus dem Raum Fürstenfeldbruck am frühen Samstagnachmittag aus Unachtsamkeit auf der Karolinenbrücke in Landsberg auf zwei vorausfahrende Autos aufgefahren.

Eine 49-jährige Beifahrerin aus Landsberger erlitt einen Schock sowie ein Schleudertrauma. Sie musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Landsberg gebracht werden. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Laut Polizeibericht entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 3500 Euro. (AZ)