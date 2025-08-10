Icon Menü
Autofahrer fährt auf der Karolinenbrücke in Landsberg auf zwei andere Fahrzeuge auf

Landsberg

Auf der Karolinenbrücke auf zwei Autos aufgefahren

Bei dem Unfall in Landsberg entsteht Sachschaden. Eine Beteiligte muss ins Krankenhaus.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Auffahrunfall auf der Karolinenbrücke in Landsberg ist eine Beteiligte verletzt worden.
    Bei einem Auffahrunfall auf der Karolinenbrücke in Landsberg ist eine Beteiligte verletzt worden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Wie die Polizei berichtet, ist ein Autofahrer aus dem Raum Fürstenfeldbruck am frühen Samstagnachmittag aus Unachtsamkeit auf der Karolinenbrücke in Landsberg auf zwei vorausfahrende Autos aufgefahren.

    Eine 49-jährige Beifahrerin aus Landsberger erlitt einen Schock sowie ein Schleudertrauma. Sie musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Landsberg gebracht werden. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Laut Polizeibericht entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 3500 Euro. (AZ)

