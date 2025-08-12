Autofahrer flüchtet nach Unfall am Penzinger Feld

Am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist ein 60-Jähriger aus dem östlichen Landkreis Landsberg mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums am Penzinger Feld nach links abgebogen. Der bislang unbekannte Fahrer eines von links kommenden Pkws hatte laut Polizei zunächst noch angehalten. Als der 60-Jährige mit seinem Auto dann aber abbog, fuhr er los.

Die Fahrzeuge touchierten sich. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)