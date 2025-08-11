Icon Menü
Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle in Schongau

Schongau

Verfolgung in Schongau: Mit 100 Kilometern pro Stunde vor der Polizei geflüchtet

Ein Autofahrer soll in Schongau kontrolliert werden. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.
    Ein Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle in Schongau geflüchtet.
    Ein Autofahrer ist vor einer Polizeikontrolle in Schongau geflüchtet. Foto: Jan Woitas/dpa (Symbolbild)

    In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, weil er nicht kontrolliert werden wollte.

    Als die Anhaltesignalgeber am Polizeifahrzeug eingeschaltet wurden, versuchte der 24-Jährige aus Schongau sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei erreichte sein Wagen innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Schließlich hielt der Mann kurz vor dem Ortseingang von Peiting an.

    Bei der anschließenden Kontrolle gab der 24-Jährige an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und deshalb Panik bekommen zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Straftaten ermittelt, meldet die Polizei. (AZ)

