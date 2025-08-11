Verfolgung in Schongau: Mit 100 Kilometern pro Stunde vor der Polizei geflüchtet

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, weil er nicht kontrolliert werden wollte.

Als die Anhaltesignalgeber am Polizeifahrzeug eingeschaltet wurden, versuchte der 24-Jährige aus Schongau sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei erreichte sein Wagen innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Schließlich hielt der Mann kurz vor dem Ortseingang von Peiting an.

Bei der anschließenden Kontrolle gab der 24-Jährige an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und deshalb Panik bekommen zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Straftaten ermittelt, meldet die Polizei. (AZ)