Autofahrer im Kreis Landsberg sollen rund um den Schulbeginn besonders aufmerksam sein

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord informiert in einer Pressemitteilung über die Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“: Zum Schuljahresbeginn sind demnach alle Verkehrsteilnehmer aufgefordert, sich besonders vorsichtig und achtsam zu verhalten. Die Polizei wird deshalb auch dieses Jahr wieder insbesondere im Schulumfeld verstärkte Verkehrskontrollen durchführen.

Im vergangenen Schuljahr 2024/2025 ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord 86 Schulwegunfälle (Vorjahr: 80). Insgesamt wurden 97 Schüler verletzt. Die Zahl der schwer verletzten Schüler verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf zehn Fälle. Ein Anstieg ist auch bei der Zahl der leicht verletzten Schüler von 90 auf 93 zu verzeichnen. Zum Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord gehören die Landkreise Landsberg, Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg, Freising, Erding, Ebersberg sowie die Stadt Ingolstadt.

Glücklicherweise gab es im vergangenen Schuljahr zum siebten Mal in Folge keinen tödlichen Schulwegunfall. Wo eine Verkehrsregelung durch Polizei oder Schulweghelfer stattfand, gab es seit 1953 in Bayern an den von Schülerlotsen und Schulweghelfern gesicherten Übergängen laut der Pressemitteilung keinen einzigen schweren oder tödlichen Unfall. Allein dieser Umstand zeigt der Polizei zufolge, wie wichtig der Einsatz von Schulweghelfern und Schülerlotsen ist.

Eltern sollten ihre Kinder gut auf den Schulweg vorbereiten

Etwa die Hälfte aller Schulwegunfälle wurde, wie auch bereits in den vergangenen Jahren, von den Schülerinnen und Schülern selbst verursacht. Die meisten Schulwegunfälle ereigneten sich auf der Fahrbahn (53), gefolgt von Radwegen (13) und Gehwegen (8). Kinder zwischen zehn und 13 Jahren bildeten die größte Altersgruppe der Unfallverletzten.

Die Polizei rät Eltern, ihre Kinder gut auf den Schulweg vorzubereiten und selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sind gefordert, mit erhöhter Aufmerksamkeit vorausschauend zu fahren und bremsbereit zu sein, heißt es in der Pressemitteilung. Kinder könnten Entfernungen und Geschwindigkeiten oft nicht richtig einschätzen und hätten zudem keine Vorstellung vom benötigten Anhalteweg eines Fahrzeuges. (AZ)