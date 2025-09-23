Autofahrer kollidiert mit Rettungsfahrzeug

Auf der Staatsstraße von Landsberg nach Epfenhausen kam es am Montag, 22. September, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, teilt die PI Landsberg mit. Eine 46-jährige Kauferingerin kam demnach gegen 8 Uhr morgens alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab.

Die Fahrzeugführerin erlitt dabei einen Schock. Die nachfolgenden Fahrzeuge mussten aufgrund des Verkehrsunfalls anhalten. Ein 40-jähriger Landsberger wollte Erste Hilfe leisten und dazu näher an die Unfallstelle fahren. Dabei kollidierte er mit dem anfahrenden Rettungsfahrzeug.

Der Landsberger musste in ein Krankenhaus gebracht werden, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 EUR. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt sowie durch Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. (AZ)