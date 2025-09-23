Icon Menü
Autofahrer kollidiert mit Rettungsfahrzeug

Ein Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Landsberg und Epfenhausen führt zu einer folgenschweren Kollision mit einem Schaden in sechstelliger Höhe.
    Ein Autofahrer musste nach einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen selbst ins Krankenhaus gebracht werden.
    Ein Autofahrer musste nach einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen selbst ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild)

    Auf der Staatsstraße von Landsberg nach Epfenhausen kam es am Montag, 22. September, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, teilt die PI Landsberg mit. Eine 46-jährige Kauferingerin kam demnach gegen 8 Uhr morgens alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab.

    Die Fahrzeugführerin erlitt dabei einen Schock. Die nachfolgenden Fahrzeuge mussten aufgrund des Verkehrsunfalls anhalten. Ein 40-jähriger Landsberger wollte Erste Hilfe leisten und dazu näher an die Unfallstelle fahren. Dabei kollidierte er mit dem anfahrenden Rettungsfahrzeug.

    Der Landsberger musste in ein Krankenhaus gebracht werden, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 100.000 EUR. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt sowie durch Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen gereinigt werden. (AZ)

