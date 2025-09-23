Autofahrer missachtet Rotlicht an Kreuzung und verursacht Unfall

Am Sonntag kam es gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein 47-jähriger Münchner an der Kreuzung Augsburger Straße und Abfahrt von der A96 die Ampel missachtete, die für ihn Rot zeigte. Dabei kam es laut Polizeibericht zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 21-jährigen Kauferingers. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Einen Tag später, am Montagnachmittag, gegen 16.50 Uhr kam es auf Höhe der Abfahrt Landsberg Nord auf die Augsburger Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht missachtete eine eine 56jährige Penzingerin die Vorfahrt einer 24-jährigen Münchnerin, die die Augsburger Straße in Richtung Landsberg befuhr. Die Münchnerin wurde leicht verletzt, insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 EUR. (AZ)