Autofahrer nimmt in Weilheim Abkürzung durch Bestuhlung eines Cafés

Ein 61-Jähriger will in Weilheim nicht hinter einem Müllauto warten. Wegen seiner anschließenden Aktion wird jetzt gegen ihn ermittelt.

Ein ungeduldiger 61-Jähriger aus Pähl wollte am Mittwoch offenbar nicht warten, bis er an einem Müllauto in der Pöltener Straße in Weilheim vorbeikommt, und verursachte einen größeren Schaden, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Weilheim. Der Mann fuhr demnach auf den seitlichen Teil des verkehrsberuhigten Bereichs, um dort durch die Bestuhlung eines Cafés zu fahren.

Pkw kollidiert mit Tisch in Weilheim

Hierbei kollidierte der Pkw des Pählers mit einem Tisch sowie mit einem Fensterrahmen, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp über 300 Euro. Der Unfallverursacher stieg aus, um die angefahrenen Tische wieder zurechtzurücken, entfernte sich aber anschließend jedoch von der Unfallstelle und fuhr davon. Da ein Zeuge den Unfall beobachten konnte, ist der Polizei Weilheim das Kennzeichen des Verursachers bekannt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)