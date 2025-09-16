Autofahrer streift Radfahrerin mit Außenspiegel

Eine 56-Jährige befuhr am Montagabend in Landsberg mit ihrem Fahrrad die Erpftinger Straße in südwestliche Fahrtrichtung. Zur selben Zeit war auch ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Ostallgäu auf der Erpftinger Straße in gleicher Fahrtrichtung unterwegs, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Landsberg.

Demnach überholte der Autofahrer die Radfahrerin und streifte sie dabei mit dem rechten Außenspiegel seines Wagens. Die Frau stürzte von ihrem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Außenspiegel des Pkw riss bei dem Zusammenstoß ab. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Mann blieb unverletzt. Er muss nun mit einer Anzeige aufgrund fahrlässiger Körperverletzung und einer Anzeige aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit rechnen. (AZ)