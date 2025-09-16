Icon Menü
Autofahrer streift Radfahrerin mit Außenspiegel

In Landsberg kommt es zu einem Vorfall, bei dem ein Pkw eine Radfahrerin streift. Die 56-jährige verletzt sich leicht.
    Die PI Landsberg berichtet von einem Verkehrsunfall in Landsberg.
    Die PI Landsberg berichtet von einem Verkehrsunfall in Landsberg. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild).

    Eine 56-Jährige befuhr am Montagabend in Landsberg mit ihrem Fahrrad die Erpftinger Straße in südwestliche Fahrtrichtung. Zur selben Zeit war auch ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Ostallgäu auf der Erpftinger Straße in gleicher Fahrtrichtung unterwegs, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Landsberg.

    Demnach überholte der Autofahrer die Radfahrerin und streifte sie dabei mit dem rechten Außenspiegel seines Wagens. Die Frau stürzte von ihrem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Außenspiegel des Pkw riss bei dem Zusammenstoß ab. An dem Pkw und dem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Der Mann blieb unverletzt. Er muss nun mit einer Anzeige aufgrund fahrlässiger Körperverletzung und einer Anzeige aufgrund einer Verkehrsordnungswidrigkeit rechnen. (AZ)

