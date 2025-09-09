Autofahrer wendet auf der B17: Drei Personen werden bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der B17 ist am Montag ein hoher Sachschaden entstanden. Gegen 16.45 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Bundesstraße in südlicher Fahrtrichtung, heißt es im Polizeibericht. Kurz nach dem Kreisverkehr Landsberg-West wollte er wenden und nutzte dazu eine Haltebucht.

Als sein Fahrzeug laut Polizei gerade quer zur Fahrbahn stand, war ein 30-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Landsberg mit seinem Pkw ebenfalls auf der B17 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem wendenden Auto.

Der 66-Jährige, seine 64-jährige Beifahrerin sowie der 30-Jährige wurden bei der Kollision leicht verletzt. Es kam aufgrund der Bergungsarbeiten und Verkehrsunfallaufnahme zu Verkehrsstauungen, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. (AZ)