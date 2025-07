Autofahrerin kommt zwischen Scheuring und Kaufering von der Fahrbahn ab

Am Montagnachmittag gegen 14.50 Uhr ist eine 18-Jährige aus dem Landkreis Landsberg auf der Ortsverbindungsstraße von Scheuring in Richtung Kaufering unterwegs gewesen. In einer Linkskurve geriet sie aufgrund der regennassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts ins Bankett.

Durch ein Gegenlenken verlor die Fahrerin laut Polizei anschließend die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall laut Polizeiangaben nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)