Autofahrerin stößt beim Zurücksetzen mit wartendem Pkw zusammen

Am Freitagnachmittag ist es in Reichling zu einem Unfall mit rund 8000 Euro Sachschaden gekommen, teilt die PI Dießen einem Polizeibericht mit. Gegen 16.55 Uhr musste demnach eine 29-jährige Autofahrerin im Ortsgebiet in Richtung Ludenhausen vor einer engen Rechtskurve anhalten, weil sie einem entgegenkommenden Bus Platz machen wollte. Beim anschließenden Zurücksetzen übersah sie einen hinter ihr wartenden Pkw und stieß mit diesem zusammen.

Am Auto der Unfallverursacherin entstand aufgrund der Anhängerkupplung nur ein geringer Schaden. Das Fahrzeug des anderen Autofahrers erlitt jedoch erhebliche Schäden im Frontbereich. Verletzt wurde niemand. (AZ)