Bad Wörishofen

17:54 Uhr

Festival der Nationen: Ein Gala-Konzert, bei dem einfach alles passt

Plus In Bad Wörishofen hält es niemanden mehr auf seinem Platz, wenn Rolando Villazón und Emily Pogorelc singen. Ein magischer Festivalabend mit einem neuen Star.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

Was für ein Abend, das Gala-Konzert mit Rolando Villazón gerät beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen in einen Begeisterungstaumel, nicht nur bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern auch auf der Bühne. Der Star-Tenor (geboren in Mexiko City) ist so gut gelaunt, dass er nicht nur stimmlich alle Register zieht, sondern auch schauspielerisch sein Publikum so mitreißt, dass es fast niemanden mehr auf seinem Stuhl hält.

