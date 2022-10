Festival in Bad Wörishofen versammelt die Stars der Klassik

In Bad Wörishofen sind beim Festival der Nationen wieder die Stars der Klassik zu Gast. In diesem Jahr werden vor allem auch die Orchester gefeiert.

Was für ein Festival, was für Künstler, was für ein Anspruch. Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen setzt immer wieder neue Maßstäbe – sowohl in der Förderung junger Künstler, als auch im Staraufgebot. Rolando Villazón, Julia Fischer, Igor Levit, Elina Garanca und am Dienstagabend noch im Sonderkonzert Jonas Kaufmann. Und dass Elina Garanca für hohe Qualität steht, das weiß man im Kurhaus inzwischen. Eine beeindruckende Stimme und ein außergewöhnlich gutes Orchester, das Janácek Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Karel Mark Chichon, Garancas Ehemann.

Ein großer Abend für Opernliebhaber mit einer besonderen Auswahl von Arien, die auch das Publikum fordert. Keine leichte Kost, eine ernste Garanca, mit einer perfekten Stimme. Ein emotionaler Arienabend, ein dramatischer Reigen mit der Ouvertüre aus Verdis „Luisa Miller“ als Beginn. Opern von Mascagni, Berlioz, Cilea, Tschaikowsky, Bizet, Gastaldon und Tosti, zwischen Faust und neapolitantischen Liedern ist das Spektrum weit, und doch geht es immer wieder um die Liebe, die meist tragisch endet.

Das Orchester brilliert in den Ouvertüren auch aus „Ruslan und Ludmila“ von Glinka, Man ist begeistert, das ist auch ohne Garanca ein Hochgenuss.

Festival der Nationen: Elina Garanca ist eine große Operndiva

Und die Mezzosopranistin ist dramatisch und stets präsent, wenn auch ein wenig unnahbar, eine große Operndiva. In allen Bereichen ist ihre Stimme einzigartig, klar und makellos, elegant und besonders. Und natürlich ist bei der Zugabe die Habanera-Arie aus Bizets Oper „Carmen“ mit dabei, und von da gibt es nur noch Applaus und Begeisterungsstürme. Ein intensiver Abend, wenn auch kein einfacher oder leichter.

Volles Haus im Hotel Tanneck in Bad Wörishofen. Foto: Bernd Feil/M.i.S.

Danach wird jedoch weitergefeiert und es geht nicht für alle nach Hause. Denn die Brüder Werner und Winfried Roch laden die Stars der Abschlussgala zusammen mit den Sponsoren ein. Die Rochs stehen organisatorisch für dieses Festival und feiern das gelungene Festival bei einem Empfang im Hotel Tanneck, das nach der Sanierung heuer wieder Festival-Hotel ist.

Der Dirigent Karel Mark Cichon hat beim Empfang eine besondere Aufgabe

Wichtig bei diesem Empfang sind den Brüdern die Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. 2500 Teilnehmende waren es heuer, diesmal wurde die Marke von insgesamt 20.000 überschritten, seit es diese Projekte gibt. „Eine Zahl, die wir nie für möglich gehalten hätten“, sagte Winfried Roch bei seiner Ansprache. Auch die Garanca lässt es sich nicht nehmen, im Tanneck mit dabei zu sein. Und hier hat ihr Ehemann eine andere Aufgabe. Er sollte das erste Fass Bier des Abends für einen bayerischen Menüplan anzapfen.

(Von links) Winfried Roch, Stefan Gabler, und Christian Li, Violine, bei der Verleihung des Prix Young Artis of the Year. Foto: Bernd Feil/M.i.S.

Auch der 13-jährige Geiger Christian Li aus Australien ist Teil des Programms. Er erhält den mit 5000 Euro dotierten Prix Young Artist of the Year, der beim Festival der Nationen seit 2008 vergeben wird. Groß ist auch bereits die Nachfrage fürs Festival 2023. Unter anderem mit dabei: Diana Damrau, Nigel Kennedy und Hilary Hahn. Auch Igor Levit wird wieder kommen.