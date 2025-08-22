Wo ist es am schönsten? Badegäste am Lech verraten ihre Lieblingsplätze

„Alles ist im Fluss“, dieser Ausspruch geht auf den griechischen Philosophen Heraklit zurück, der damit eigentlich sagen wollte, dass sich alles in einem ständigen Wandel und einer ständigen Veränderung befindet. Und doch könnte man meinen, er wollte damit den Kern des Lebens in der Stadt am Lech beschreiben. Die warmen Sommertage in Landsberg können herausfordernd sein. Nicht nur für den Kreislauf, auch fürs Gemüt – wenn keine Erleichterung in Form von Abkühlung in Sicht ist. Das Inselbad hat aufgrund der Umbauarbeiten vorzeitig die Badesaison beenden müssen, der beliebte Lechstrand ist damit auch geschlossen und die Frage drängt sich auf: wohin, wenn es heiß ist? Zwar macht der Sommer gerade eine Pause, aber ist der Lech mit seinen Kiesbänken und ruhigeren Abschnitten eine Alternative für die Inselbader? Oder sind an den Ufern des Lechs vielleicht ganz andere Menschen anzutreffen? Wir sind auf unsere Fahrräder gestiegen und haben uns umgehört.

Am Lady-Herkomer-Steg in Landsberg sind die Kiesbänke beliebt. Je nach Pegelstand legt das Wasser ein breites Flussbett frei, auf dem sich einige Menschen niedergelassen haben. Eine Frau wirft ihrem fröhlichen – weil nassen – Labrador immer wieder Stöckchen ins flache Wasser. Eine Gruppe Jugendlicher hat ihre Fahrräder mit auf die Kiesbank gebracht, sie stehen knietief im Lech und unterhalten sich. Eine Badetuchlandschaft nahe am Hang unter dem Schatten der Bäume lässt darauf schließen, dass sich hier eine große Familie niedergelassen hat.

Badende Menschen am Englischen Garten. Foto: Lu Grundmann

Wir fragen nach und erfahren, dass Judith aus Kempten (42) und Steven aus Kaufering (45) hier einen schönen Nachmittag mit ihren beiden Familien verbracht haben. Die Gruppe besteht insgesamt aus acht Leuten, vier Erwachsene und vier Kinder. Dass Judith und Steven gerade die Einzigen an ihrem Lager sind, hat einen guten Grund: Die anderen Erwachsenen sind mit den Kindern am Wasser unterwegs. „Das machen wir immer so“, erzählt uns Steven. Die Gruppe teilt sich nach Bedarf auf, damit die Kinder am Fluss nie unbeaufsichtigt sind. Richtig ins Wasser gehen sie dabei nicht, dafür ist die Strömung hier viel zu stark. Sie suchen sich als Gruppe gerne die etwas ruhigeren Orte, genau wie Sarah Ostler (18) aus Landsberg, die gerade zusammengepackt hat. Sie ist alleine heute hier gewesen, das mache sie öfter so und fühlt sich hier an der Stelle am Lech besonders wohl. Die Kiesbänke sind aktuell groß, „ich hatte genug Platz, um mich zurückzuziehen“, so Ostler.

Sarah Ostler (18) aus Landsberg am Lady-Herkomer-Steg in Landsberg. Foto: Lu Grundmann

Etwas weiter Fluss aufwärts, jenseits des Lechwehres im Wildpark wird es außerhalb der Stadt schon merklich kühler und auch etwas ruhiger. Das Wasser fließt langsamer, die Strömung ist hier nicht mehr so stark. Die Bänke am Ufer sind alle besetzt, es ist kein Geheimtipp mehr, dass man hier gut ins Wasser springen kann. Das wird auch an den Seilen sichtbar, die hier und da an den Bäumen festgebunden sind, mit denen es sich wunderbar ins Wasser schwingen lässt.

Noch ein Stück weiter, auf Höhe der Messanlage der Uniper, halten wir wieder an, denn hier sind einige Fahrräder am Wegrand abgestellt. Rund 20 Leute, hauptsächlich Jugendliche, haben hier ihre Handtücher ausgebreitet. Sie genießen die letzten Sonnenstrahlen des Tages, denn sie verbleiben an genau dieser Stelle besonders lang. Aus der mitgebrachten Lautsprecherbox kommt leise Musik, keineswegs laut oder störend. Eine Gruppe Jugendlicher aus Landsberg, erzählt uns, was sie an dieser Stelle ganz besonders mögen. Die Liegefläche ist groß, die Stelle eignet sich laut der Gruppe sehr gut zum Schwimmen, obwohl Emil (17) das Wasser als ein bisschen zu kalt empfindet. Sie kommen immer wieder hier her, man kennt auch die anderen, die sich hier ringsherum niedergelassen haben – der Spot ist bei den jungen Leuten sehr beliebt.

Junge Menschen auf einer Liegewiese am Wildpark. Foto: Lu Grundmann

Gegenüber, sagen sie, sind eher die „Schwimmer“ und hier, auf der Wildparkseite, wird eher gechillt. Früher sind sie immer an der Staustufe 15 ins Wasser gegangen und haben sich vortreiben lassen, sind weit genug vor dem Wehr ausgestiegen und zurückgelaufen. Inzwischen geht das nicht mehr, da dort eine Fischtreppe gebaut wird und der alte Badeplatz abgesperrt ist. Dass das Baden dort aktuell nicht möglich ist, das merkt man auch auf der gegenüberliegenden Seite des Ufers, auf der „Schwimmer“-Seite des Englischen Gartens. Dieser Ort gleicht einem sehr netten Nachbarschaftstreff. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen - oder Radeln-, ein kurzer Ratsch und dann: rein ins Wasser. Die Landsbergerin Hanne Bredschneijder, 83, erzählt uns, dass sie sehr gerne hier herkommt. Die Anwohnerin liebt es, nach dem Schwimmen hier alles zu beobachten. „Die Leute kommen gestresst und aufgeheizt hier an, gehen Baden und kommen ganz anders wieder raus“, so Bredschneijder. Petra Holderid und Christina Träger aus Landsberg sind auch mit dem Fahrrad hier. Sie kommen regelmäßig, um an dieser Stelle im Lech zu schwimmen. Die leichte Strömung sei wie eine kleine Gegenstromanlage, die sich mancher für viel Geld in den hauseigenen Pool einbauen lässt.

Die beiden Frauen und die umstehenden Menschen sind sich einig: zu viel soll man bitte nicht von dieser Stelle am Lech schreiben. „Es ist nämlich so schön ruhig hier“, sagt Petra Holderid und lacht dabei. Eine öffentliche Badestelle ist dieser Platz am Englischen Garten nicht. Genauso wie alle anderen Plätze, die wir auf unserer Tour besucht haben.

Grundsätzlich ist das Baden an Seen und Flüssen erlaubt, aber es gibt auch Gefahren

Grundsätzlich ist das Baden in Seen und Flüssen in Bayern aber erlaubt, sofern es nicht explizit verboten ist. Auf Nachfrage verweist Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landsberger Landratsamts, auf Artikel 141 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung. Demnach sollten Naturschönheiten – dazu zählen stehende und fließende Gewässer – für jedermann zugänglich sein. Badeverbote könnten etwa aufgrund von Gefahr oder aus naturschutzrechtlichen Gründen ausgesprochen werden und seien in der Regel ausgeschildert, so Müller. Auch könne das Gesundheitsamt ein Badeverbot verhängen, wenn in einem Gewässer beispielsweise Blaualgen nachgewiesen würden.

Vorsichtig sein muss man aber trotzdem immer. Friedrich Riedl von der Wasserwacht Landsberg weist explizit auf die Gefahren hin, die mit einem Bad im Fluss verbunden sind. Bei ihren Übungen im Fließgewässer arbeitet die Wasserwacht immer und ausschließlich mit einer doppelten Absicherung. Wenn ein Team auf dem Wasser ist und eine Übung durchführt, so ist immer ein anderes Team am Ufer und überwacht die Situation, damit im Ernstfall unverzüglich eingegriffen werden kann. Die Ufer- und Flussbereiche werden vorab abgegangen und untersucht, denn gerade mit den vielen Unwettern im Sommer liegen rechts und links im Fluss immer wieder Bäume oder andere Gegenstände, an denen man sich Verletzungen zuziehen oder im schlimmsten Fall „verklemmen“ kann. Starke Strömungen, die in einem natürlichen Fließgewässer, wie dem Lech auch gefährlich sind, weil sie unsichtbar vorkommen, sind daher beim Baden in jedem Fall zu meiden. In Bereichen, wo der Lech ruhiger bis gar nicht fließt, ist das Schwimmen und Baden auf eigene Gefahr möglich, so Riedl.

Unsere Tour entlang des städtischen Lechufers hat uns an unterschiedliche Orte geführt. Aber alle Menschen, denen wir begegnet sind, hat eines geeint: am Fluss zu sein, macht glücklich. Sie gehen verantwortungsbewusst mit ihrem eigenen Badeverhalten und dem Lech um, der immer und unaufhörlich neues Wasser bringt. „Panta rhei“, sagt Heraklit im Original. Alles fließt.