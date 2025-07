Werkstattausstellung in Rott zeigt edle Keramikkunst kombiniert mit intensiver Malerei

Bereits im Garten vor Barbara Schwämmles Werkstatt finden sich bei genauerem Hinsehen liebevoll platzierte Kunstwerke, die sich harmonisch in das Grün einfügen und es sogar bis auf das Dach eines Nebengebäudes geschafft haben. Für die außergewöhnliche Keramikkunst von Schwämmle, die sie in der Werkstattausstellung zeigt, liefert die Natur reichlich Vorlagen. Von ihr inspiriert erinnern die Kunstwerke mit dem besonderen Design an Artischocken, Zapfen, exotische Gewächse und alles, was an Schönem draußen wächst. Auch in den Gebrauchsgegenständen dominieren die Naturtöne.

In die sich auf zwei Stockwerke erstreckende Präsentation fügen sich vielfältige Malereien, Grafiken, Zeichnungen, Radierungen, Collagen, Holzschnitte und kleine Skulpturen ihrer Schwester Renate Gries-Fahrbach ein. Nach einer Ausbildung zur Lithografin hat die in Stuttgart lebende Künstlerin an der Akademie der Bildenden Künste bei den Professoren Franz Nagel und Hans Bascheng studiert. Anschließend durchlief sie verschiedene Stationen. Ausgehend vom gegenständlichen, fast fotografischen Zeichnen, hat sie sich dem Abstrakten zugewandt sowie Materialbilder und Skulpturen gefertigt. Ihr Schwerpunkt liegt bei figürlichen Darstellungen vor allem im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese spiegeln sich in den Gesichtern in zwei ihrer Arbeiten wider, die in einem interessanten Schnurgeflecht wie gefangen wirken.

Die Arbeiten von Barbara Schwämmle wurden weltweit ausgestellt

Renate Gries-Fahrbach gibt ihren Arbeiten keine Titel, sie überlässt die Interpretationen den Betrachtenden. Urzeitlich anmutende Fische mit Knopfaugen, die ebenfalls mit Schnüren verbunden scheinen sowie ineinander verschlungene Figuren lassen unterschiedliche Deutungsspielräume zu. In ihren namenlosen Zeichnungen stellt die Künstlerin oft den Menschen in den Mittelpunkt, manchmal auch einen Leuchtturm auf einem vom Meer umtosten Felsen.

Die mehrfach ausgezeichnete Keramikerin Barbara Schwämmle hat ihr Handwerk von der Pike auf gelernt und es im Laufe der Jahre zur Vollkommenheit weiterentwickelt. Ihre einzigartigen Kreationen, die bereits in Florenz, New York und Moskau bewundert werden konnten, gehen weit über das bloße, traditionelle Kunsthandwerk hinaus. In der Werkstattausstellung gibt es fast kein Sattsehen an zauberhaften Schalen mit extravaganten Mustern, eleganten Kerzenhaltern und ovalen, auf der Töpferscheibe verformten Vasen sowie ausgefallene Teekannen, von der Künstlerin „Drachenkannen“ genannt. Barbara Schwämmle stellt den dazu verwendeten Ton und die Glasuren selbst her. „Das Material der Glasur und das des Tons müssen zusammenpassen“, erklärt sie. Mit Engobe, einer eingefärbten dünnflüssigen Masse aus feinem Ton aufgespritzt und mittels eines Messers eingeritzt und zweimal gebrannt, entstanden fantastische Kunstwerke, in denen bei näherem Hinsehen bezaubernde Details entdeckt werden können. Wie beim „Besuch der Außerirdischen“, wo sich Überflieger, Hoch- und Tiefstapler sowie Engel aus dem All begegnen.

Bis Sonntag, 27. Juli, kann die Ausstellung zu den täglichen Öffnungszeiten von 15 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 08869 11512 besucht werden.