Basketball-Damen der DJK Landsberg auf Aufstiegskurs

Mit dem Heimsieg gegen Staffelsee II verteidigen die Basketballerinnen der DJK Landsberg die Tabellenführung in der Bezirksliga. Gute Nachrichten gibt es auch für die Herren.

Gut möglich, dass die Damen und Herren der DJK Landsberg in der neuen Saison in derselben Liga spielen. Während die Damen im Spitzenspiel ihre Tabellenführung verteidigten und beste Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksoberliga haben, spielte bei den Herren die Konkurrenz für das Team Heimerer Schulen.

In der Abstiegsrunde kämpft das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg um den Verbleib in der Bezirksoberliga. Mit dem Auftaktsieg gegen Weißblau-Allianz München (63:61) haben die Landsberger den Grundstein für den Klassenerhalt gelegt. Nachdem nun das punktlose Schlusslicht Bad Aibling mit 70:57 gegen München Basket II gewonnen hat, führen die Landsberger mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle an. Gelingt am Sonntag, 10. März, bei München Basket II ein weiterer Sieg, sollten die Landsberger nicht mehr aus der Bezirksoberliga zu verdrängen sein.

Basketball-Damen der DJK Landsberg holen Rückstand auf

Und genau auf dem Weg dorthin sind auch die Landsberger Basketball-Damen. Eben erst in die Bezirksliga aufgestiegen, führen sie diese an und bestätigten ihre Klasse mit dem 60:48-Erfolg gegen Staffelsee II im Spitzenspiel der Liga. Die Gäste hatten den Landsbergerinnen ihre bislang einzige Niederlage beigebracht - in heimischer Halle gelang die Revanche. Zwar lag Staffelsee nach dem ersten Viertel noch knapp in Führung, doch ab dem zweiten übernahmen die Gastgeberinnen das Zepter. Das Team von Trainer Frank Müller stellte sich auf das aggressive Spiel von Staffelsee ein und ließ am Ende nichts anbrennen.

Aktuell führen die Landsbergerinnen die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung an, allerdings haben die Teams unterschiedlich viele Spiele absolviert. Vier Spiele stehen für die DJK noch, allerdings nur mehr eines Zuhause: Am 13. April haben sie die Hellenen München II zu Gast. (AZ)

