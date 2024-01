Basketball

Das vorletzte Spiel für die Landsberger Basketballer

Für die Landsberger Basketballer (am Ball Tim Semle) steht das vorletzte Spiel der Vorrunde an.

Von Margit Messelhäuser

In der Bezirksoberliga stehen für die Landsberger Basketballer noch zwei Partien an. Am Samstag geht es zur dritten Mannschaft des MTSV Schwabing.

Die Vorrunde in der Bezirksoberliga neigt sich für die Landsberger Basketballer dem Ende zu: Zwei Auswärtsspiele stehen noch an, dann muss das Team Heimerer Schulen abwarten, ob es für die Aufstiegsrunde noch reicht. Am Samstag muss dazu erst mal bei Schwabing III ein Sieg her, um weiter hoffen zu dürfen (Beginn 17.30 Uhr). Es wird eine spannende Entscheidung, ob die Landsberger noch den dritten Tabellenplatz erreichen werden. Aus eigener Kraft schaffen sie es nicht mehr, da muss auch die Konkurrenz mitspielen. Um die Chance aber zu wahren, müssen zwei Siege in den letzten beiden Partien eingefahren werden. Mit Schwabing haben die Landsberger zudem noch eine Rechnung offen: Im Hinspiel lag das Team Heimerer Schulen ständig in Führung, ging mit einem 50:45-Vorsprung ins letzte Viertel - und unterlag mit 59:68. Die Topteams der Bezirksoberliga treten noch gegeneinander an Aktuell liegen die Gastgeber auf dem vorletzten Platz mit vier Punkten weniger als die Landsberger, allerdings haben sie ein Spiel weniger absolviert. Doch das Team von Trainer Miga Migala will sich auch in der Tabelle nach oben orientieren. Da sich Spitzenreiter Oberhaching II und Verfolger DJK SB München II noch gegenseitig die Punkte wegnehmen müssen, aber auch der aktuelle Tabellendritte München-Forstenried noch auf die oberen Teams trifft, ist für Landsberg nichts verloren. Immer vorausgesetzt, dass es zum Abschluss noch zwei Siege für das Team Heimerer Schulen gibt.

