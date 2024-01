Für die Basketballer von HSB Landsberg ist die Pause schon beendet

Am Sonntag steht für das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg ein wichtiges Spiel an. Will man in der Bezirksoberliga Platz drei erreichen, muss zu Hause ein Sieg her.

Nur kurz war die Pause an Weihnachten und Silvester für die Landsberger Basketballer. Bereits am Sonntag, ab 17 Uhr, steht das Nachholspiel gegen die DJK SB München II an. Beginn ist um 17 Uhr im Landsberger Sportzentrum und die Gastgeber werden alles daran setzen, gut ins Jahr 2024 zu starten.

Optimal war die Vorbereitung nicht, denn Trainer Miga Migala konnte sein Team nach den Feiertagen nur ein Mal ins Training bitten. "Am Freitagabend steht das Sportzentrum nicht zur Verfügung", sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK. Auch in diesem einen Trainer war der Kader nicht komplett. "Marc-Oliver Siegwardt meldete sich krank ab, der eine oder andere war noch im Urlaub", so Geiger. Dennoch ist er zuversichtlich, dass die Gastgeber eine schlagkräftige Truppe stellen können.

In München unterlag Landsberg erst nach Verlängerung

Das wird auch nötig sein, will man das Jahr 2024 mit einem Sieg beginnen. Mit der DJK SB München II kommt nämlich der Tabellenzweite der Bezirksoberliga. Das Hinspiel hatten die Landsberger zwar knapp mit 82:84 verloren, zwangen die Gastgeber dabei aber in die Verlängerung. "Es ist auch keine Übermannschaft", ist auch Horst Geiger zuversichtlich, dass Landsberg ein erfolgreicher Start gelingen kann.

Dieser wäre auch wichtig, um noch den dritten Platz in der Liga zu erreichen. Dieser würde die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bedeuten und das Ziel der Landsberger ist schließlich gleich wieder in die Bayernliga zurückzukehren. Noch sind die Teams in der Tabelle eng beisammen: Zwei Punkte fehlen den Landsbergern zu Platz drei, aber es sind auch nur mehr drei Spiele für das Team Heimerer Schulen in der Vorrunde zu absolvieren.