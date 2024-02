HSB Landsberg startet mit einem Heimspiel in die Abstiegsrunde

In der Bezirksoberliga kämpfen die Landsberger Basketballer um den Klassenerhalt. Das Team Heimerer Schulen hat in der Abstiegsrunde eine gute Ausgangslage.

Vier Spiele sind die Landsberger Basketballer vom Klassenerhalt in der Bezirksoberliga entfernt. Und die Chancen, die Liga zu halten, sind sehr gut, gehen die Landsberger doch als Tabellenführer der Gruppe B in die entscheidende Runde. Der Startschuss fällt am 24. Februar.

Vier Punkte nahmen die Landsberger aus der Vorrunde mit, diese verdanken sie den beiden Siegen gegen Bad Aibling. Gegen dieses Team werden die Landsberger auch nicht mehr antreten. Dafür treffen sie auf den SV Weißblau-Allianz München und München Basket II, die aus der Bayernliga-Nord der Gruppe B zugeordnet wurden. Beide starten mit jeweils zwei Punkten in die Abstiegsrunde - sie haben in der Vorrunde jeweils eines der Duelle gewonnen.

Landsberg beginnt und endet die Runde mit einem Heimspiel

Der Startschuss für die Landsberger fällt am Samstag, 24. Februar, zu Hause. Ab 19.30 Uhr ist der SV Weißblau-Allianz München im Landsberger Sportzentrum zu Gast. Die Gäste schlossen die Gruppe Nord mit acht Punkten als Vorletzte ab und sind für die Landsberger eine bislang völlig unbekannte Mannschaft. Das Rückspiel in München wird am 23. März, ab 17 Uhr ausgetragen.

Anders sieht es mit der zweiten Mannschaft der München Baskets aus, die mit knapp vier und drei Punkten Rückstand knapp die Aufstiegsrunde verpasst hatten. In der Vergangenheit hatten die Münchner und die Landsberger schon einige spannende Spiele ausgetragen. Am 10. März sind die Landsberger in München zu Gast (15.45 Uhr), die Baskets kommen am 20. April nach Landsberg - auf das Team Heimerer Schulen wartet also noch eine lange Saison.