Ivan Kharchenkov wird mit Bayern München deutscher Meister

Der Sohn des frühreren Landsberger Basketball-Trainers Alexander Kharchenkov ist neuer deutscher Basketball-Meister. Ivan stellt einige Bestmarken auf.

Die Fußballer des FC Bayern München haben zwar den deutschen Meistertitel verpasst, dafür haben sich die Basketballer die Krone aufgesetzt: In der Best-of-Five-Serie gegen Alba Berlin setzten sich die Münchner im vierten Spiel durch und holten sich den Titel. Mit im Team Ivan Kharchenkov, der Sohn des ehemaligen Landsberger Trainers Alexander Kharchenkov.

Der erst 17-Jährige sammelte in Landsberg seine ersten Basketball-Erfahrungen, wechselte aber schon in der Jugend zu Jahn München, von dort ging es für ihn zum FC Bayern München. Dort wurde er zum jüngsten Bayern-Spieler in der 1. Bundesliga und jüngsten Spieler, der seit dem Beginn der elektronischen Statistikerfassung in der Bundesliga einen Korbtreffer erzielte. In mehreren Jugend-Nationalmannschaften war Ivan Kharchenkov bereits im Einsatz, ein Mal wurde auch bereits in die Herren-Nationalmannschaft berufen. Im Mai 2024 hatte er einen Dreijahresvertrag bei den Profis des FC Bayern München erhalten.

Kharchenkov kam in der 1. Bundesliga zu zwölf Einsätzen

Im Laufe der Saison 2023/24, in der der FC Bayern München nicht nur deutscher Meister, sondern auch Pokalsieger wurde, kam Kharchenkov auf zwölf Bundesligaeinsätze. In der Finalserie stand er im ersten Heimspiel gegen Alba Berlin im Kader, kam aber nicht zum Einsatz, in den weiteren drei Spielen war er bei der Aufstellung zwar nicht berücksichtigt worden, die Medaille für die deutsche Meisterschaft gab es aber natürlich auch für ihn. (mm)

