Basketball

vor 3 Min.

Landsbergs Basketballer bleiben in der Bezirksoberliga

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg schafft vorzeitig den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Eine taktische Maßnahme greift bei München Basket II perfekt.

Von Margit Messelhäuser

Schon nach dem zweiten Spiel in der Abstiegsrunde der Basketball-Bezirksoberliga steht fest: HSB Landsberg hat den Klassenerhalt in der Tasche. "Die Pflicht ist erfüllt, jetzt kommt noch die Kür", sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg, nach dem 60:55-Erfolg der Landsberger gegen München Basket II. Ein Spieler der Landsberger rückte dabei in den Fokus.

Es war klar: Mit einem zweiten Sieg in dieser Runde wäre der Klassenerhalt für Landsberger geschafft. Unklar allerdings war, was die Landsberger in München erwarten würde. Das Team von München Basket II war sehr schwer einzuschätzen. Und tatsächlich startete München sehr stark. Landsberg kam nicht ins Spiel und lag nach dem ersten Viertel deutlich mit 7:17 zurück. Höchste Zeit für HSB-Trainer Miga Migala, einen taktischen Kniff auszupacken: Er setzte Marc Lupprich auf den besten Scorer der Münchner an, und Lupprich machte seine Sache extrem gut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen