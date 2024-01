Landsbergs Basketballer müssen wieder in die Verlängerung

Landsbergs Basketballer starten mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten der Bezirksoberliga ins neue Jahr. Nach einem guten Beginn macht es HSB noch mal spannend.

Gegen eines der Topteams der Bezirksoberliga starteten die Landsberger Basketballer ins neue Jahr. Zu Gast war der Tabellenzweite DJK SB München II, doch das durfte die Landsberger nicht abschrecken: Um das gesteckte Saisonziel zu erreichen, musste ein Sieg her, der schließlich auch gelang.

Mindestens Tabellenplatz drei ist das Ziel von Landsbergs Trainer Miga Migala und seinem Team, der würde nämlich die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bedeuten. Und diesem Ziel ist das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg gleich im ersten Spiel des neuen Jahres einen großen Schritt näher gekommen, denn gegen die Münchener gab es einen am Ende doch noch deutlichen Sieg. Damit nicht genug: Erstmals in dieser Saison knackten die Landsberger die 100-Punkte-Marke.

HSB Landsberg tritt mit großem Kader an

Mit großem Kader traten die Landsberger in diesem Spiel an, auch wenn sie auf Kapitän Michael Teichner verzichten mussten. Doch anhand der zwölf Spieler konnte Trainer Migala darauf verzichten, selbst das Trikot überzustreifen. Und sein Team machte es gut: Nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber mit 26:20. Bis zur Pause konnte der Vorsprung sogar noch um einen Punkt ausgebaut werden - mit einer 44:39-Führung ging es in die Kabine.

Im letzten Viertel gelingt den Gästen aus München der Ausgleich

Die Gastgeber spürten, dass an diesem Abend etwas möglich ist und nutzten dies auch aus. Zwar ließ München nicht locker, doch das Team Heimerer Schulen blieb hoch konzentriert und ging mit einer 68:56-Führung in den letzten Spielabschnitt. Zwölf Punkte Vorsprung, da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ein Irrtum: München kam noch mal heran, verkürzte den Rückstand kontinuierlich und tatsächlich stand es nach 40 Spielminuten 87:87 - es ging in die Verlängerung. Diesmal aber mit dem besseren Ende für die Landsberger. Hatten sie sich im Hinspiel in der Verlängerung noch 82:84 geschlagen geben müssen, sicherten sie sich mit 100:94 diesmal die Punkte.

Der Sieg bringt dem Team Heimerer Schulen in der Tabelle vorerst den vierten Platz ein, allerdings haben die Landsberger bislang mit zehn Spielen die meisten Partien absolviert. Bis Saisonende bleibt es damit ein harter Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde.