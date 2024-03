Basketball

vor 2 Min.

Macht HSB Landsberg den Klassenerhalt schon fix?

Plus Für die Landsberger Basketballer steht das zweite Spiel in der Abstiegsrunde der Bezirksoberliga an. Bei München Basket II kann eine Vorentscheidung fallen.

Von Margit Messelhäuser

Schon im zweiten Spiel der Abstiegsrunde kann das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg den Klassenerhalt sichern. Gelingt ein Sieg bei München Basket II, ist dem Team von Trainer Miga Migala der Verbleib in der Bezirksoberliga sicher. Zwar wird das letzte Spiel dieser Runde erst am 27. April ausgetragen, doch die Landsberger wären nicht mehr einzuholen.

Mit vier Punkten waren die Landsberger in diese Runde mit vier Teams gestartet und führen sie mit sechs Zählern an, während die anderen drei Mannschaften jeweils nur zwei Punkte auf dem Konto haben. Gelingt den Landsbergern ein weiterer Sieg am Sonntag in München, wären sie von Platz eins oder zwei der Tabelle nicht mehr zu verdrängen. "Und wir gehen davon aus, dass nicht mehr als vier Mannschaften absteigen", sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg. Das bedeutet maximal je zwei Teams aus den beiden Abstiegsgruppen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen