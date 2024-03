Montessorischüler gewinnen Regionalmeisterschaft im Basketball

Nach nervösem Auftakt agieren die Basketballer der Montessorischule Kaufering sicherer und jubeln nach Siegen über Gauting und Germering über den Turniersieg.

Nach fünf Jahren war es wieder so weit: Die Basketballer der Montessorischule Kaufering konnten den Pokal für das beste Team in der Basketball-Regionalmeisterschaft entgegennehmen. Die 13- bis 16-jährigen Mittelschüler, die seit November vergangenen Jahres in einer Basketball-Arbeitsgemeinschaft zusammen trainieren, setzten sich gegen die Mannschaften aus Gauting (26:14) und Maisach (41:13) durch.

Mit zunehmender Spieldauer agieren die Kauferinger Schüler sicherer

Den jungen Basketballern war am Beginn des Turniers in der Sporthalle der Kauferinger Montessorischule anzumerken, dass sie wenig Turniererfahrung haben. Viele Fehlwürfe und Abspielfehler waren zu sehen. Die lautstarken Zuschauer taten ihr Übriges. Mit zunehmender Spieldauer gelang es aber, sich in das Turnier hineinzuspielen: „Mit der Zeit haben sie sich daran gewöhnt, das Spiel lief besser, das hat Sicherheit gegeben“, sagte Coach Tobias Rösner. Am Ende konnten die Montessorischüler ihren Erfolg bejubeln. (AZ)

