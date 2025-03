„Wir wollen diese Seuchen-Saison nur noch irgendwie zu Ende bringen“

Es ist eine Saison zum Vergessen für die Basketballer der DJK Landsberg. Am vergangenen Spieltag verletzten sich zwei weitere Spieler, als der Verein in der Bezirksoberliga gegen den Tabellenführer Jahn München II verlor. In der Partie beim MTSV Schwabing 3 am Samstag wäre die Mannschaft eigentlich favorisiert gewesen. „Davon kann jetzt keine Rede mehr sein“, sagt Team-Betreuer Horst Geiger. Er äußert sich, wie es weitergehen soll. Ganz anders ist die Stimmungslage bei den Damen, die am zurückliegenden Spieltag einen Mitbewerber um den Aufstieg in die Bayernliga distanzieren konnten.

Fünf Spieler aus der Stammmannschaft kann Landsberg aktuell noch aufbieten. Da ist Trainer Przemyslaw Migala schon eingerechnet, der gar nicht mehr auflaufen wollte, aber in der Not zuletzt bereits aushalf. Gestartet war die Mannschaft mit 14 Spielern, sagt Geiger. Er hat inzwischen mit den Trainern der Herren II und der U18 geredet, um den Kader für die verbleibenden fünf Partien auffüllen zu können. „Die Devise kann nur lauten, irgendwie durch die Saison zu kommen, ohne noch einmal einen Strafpunkt wegen Nichtantritt zu kassieren“, so Geiger. Das passierte den Heimerer Schulen Basket nämlich gegen Traunstein, weil sie zweimal wegen zu vieler Ausfälle nicht antreten konnten. Sollte das noch mehrfach passieren, werde es mit dem Klassenerhalt eventuell noch mal eng, so der Betreuer. Die Herren II spielen in den kommenden Wochen zwar häufiger parallel zur ersten Mannschaft, da diese aber keine Aufstiegsambitionen habe, hoffe er auf möglichst viel Unterstützung.

Landsberger Basketballer fällt wegen schwerer Schulterverletzung lange aus

Gegen Jahn München II knickte Mykola Riabokin im dritten Abschnitt unglücklich um und verließ humpelnd das Spielfeld. Tim Semle verletzte sich so schwer an der Schulter, dass er laut Horst Geiger auch die gesamte kommende Saison nicht zur Verfügung stehen wird. „Er muss so lange pausieren, damit keine längerfristigen Schäden bleiben.“

Nach dem Anpfiff des Heimspiels gegen den Tabellenführer TS Jahn München 2 hatten die Landsberger nach vier Wochen ohne Ligaspiel zunächst Probleme, ihren Rhythmus zu finden. So zogen die Münchner im Laufe des ersten Viertels bereits auf 12:24 Punkte davon. Im zweiten Viertel begannen die Hausherren jedoch aggressiver zu verteidigen und wurden mutiger in der Offensive und kämpften sich heran. Zur Halbzeit schien alles wieder offen. Es ging mit 34:34 in die Kabinen.

Auch ins dritte Viertel startete das Team von Coach Migala gut, die Landsberger gingen zunächst sogar in Führung, die sie auch einige Spielminuten verteidigen konnten. Doch dann fand der Tabellenführer zurück in sein aggressives Spiel und drehte den Spielstand wieder. Hinzu kamen die Ausfälle. Die verbleibenden Spieler kämpften, konnten Jahn München jedoch nicht mehr aufhalten, das schließlich mit 63:80 Punkten den Sieg holte.

Ganz anders ist die Gemütslage bei den Damen. Sie behaupteten die Tabellenführung und konnten den Gegner im Kampf um den Aufstieg distanzieren. Bei Fürstenfeldbruck, das nun drei Niederlagen mehr auf dem Konto hat als Landsberg, gewannen sie die Partie in der Bezirksoberliga mit 51:43. Es war ein sehr umkämpftes und körperlich intensives Spiel“, sagt Linda Dambaur, die zwei Punkte beisteuerte. Die Trefferquote beider Teams war zunächst schlecht. In der Folge gelangen den Landsbergerinnen aber viele Offensiv-Rebounds durch Christina Hank, Lisa Erb und Meret Berchtold, die zu zweiten und dritten Wurfversuchen führten.

Aufsteiger Landsberg kann sich zum Meister krönen

Hank glänzte im letzten Abschnitt mit vier versenkten Drei-Punkte-Würfen. Sie steuerte 18 Punkte bei und Bettina Beck 13. „Geholfen haben auch die Tipps von Trainer Frank Müller in den Auszeiten“, so Dambaur. In zwei Wochen steht das letzte Saisonspiel gegen Staffelsee an. Dann kann sich Aufsteiger Landsberg zum Meister krönen.