Aktionswoche ab 8. Januar: Das planen die Landwirte im Kreis Landsberg

In Augsburg gab es am vergangenen Samstag eine Protestaktion, an der zahlreiche Landwirte teilnahmen.

Plus Bäuerinnen und Bauern aus dem Landkreis wollen bei den zentralen Kundgebungen präsent sein. Aber auch eine Aktion in der Stadt Landsberg steht im Raum.

Nach dem Ferienende droht ein Verkehrschaos: Ab Montag, 8. Januar, sind nicht nur tagelange Bahnstreiks möglich - auch die Protestwoche der Bauern startet an diesem Tag. Mit mehreren Aktionen wollen sie ihren Unmut über die geplante Streichung von Steuervergünstigungen kundtun. Was die Landwirtinnen und Landwirte im Landkreis Landsberg planen.

Johann Drexl, Landsbergs Kreisobmann des Bayerischen Bauernverband (BBV), spricht gegenüber unserer Redaktion von einem "spannenden und heißen Monat Januar". Es gehe jetzt darum, bei den großen Kundgebungen präsent zu sein: "So können wir am ehesten Eindruck im politischen Berlin hinterlassen und uns Gehör verschaffen." Den Bäuerinnen und Bauern im Landkreis brenne natürlich der geplante Wegfall der Agrardiesel-Vergünstigung unter den Nägeln - aber nicht nur: "Es geht auch um ein generelles Umdenken in der Agrarpolitik", sagt Drexl. Landwirtschaftliche Betriebe bräuchten mehr Planungssicherheit, außerdem machte vielen die Bürokratie zu schaffen.

