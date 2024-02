Polizeigewerkschaft fordert Traktorverbot bei Demonstrationen

Beim Habeck-Besuch gab es zwei nicht angemeldete Versammlung in der näheren Umgebung von Fuchstal. Relevante Verkehrsstörungen hat es nicht gegeben, so die Polizei.

Auch die Polizei war beim Besuch des Bundesministers Robert Habeck (Grüne) vor Ort. Wegen der Sicherheitskonferenz in München sei man mit vermehrten Einsatzkräften im Fuchstal gewesen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Der Wirtschaftsminister hatte mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber ( CSU) den Bürgerwindpark im Denklinger Rotwald südwestlich der Gemeinde Fuchstal besucht.

In diesem Zusammenhang kam es zu zwei im Vorfeld nicht angemeldeten Versammlungen in der näheren Umgebung, an denen rund 120 Personen mit 75 Traktoren und einigen Pkw teilnahmen. Die Veranstaltungen verliefen im Wesentlichen störungsfrei, zu relevanten Verkehrsstörungen kam es nicht, so die Polizei.

Traktor-Blockaden in Deutschland: Polizeigewerkschaft fordert Verbot von Landmaschinen

Traktor-Blockaden gab es zuletzt häufig – etwa bei einem Grünen-Treffen in Biberach. Das muss aufhören, findet die Gewerkschaft der Polizei und will die Landmaschinen bei Demos verbieten, heißt es in einem Bericht der Tagesschau. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordere ein Verbot von Traktoren bei Demonstrationen. Das sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der Rheinischen Post. „Die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen“, so Kopelke. „Wir haben auf die Gefährlichkeit von Traktoren und Zugmaschinen hingewiesen und an die Vernunft bei angemeldetem Protest appelliert.“

Dass jetzt französische Verhältnisse nach Deutschland schwappten, sei aber nicht zu dulden, hieß es in der Tagesschau weiter. Das sei eine politische Forderung der Polizeigewerkschaft, so die Information der Polizeidirektion in Ingolstadt. Die einzelnen Reviere vor Ort werden sich dazu nicht äußern.