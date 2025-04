Baumarktleiter entwendet Werbeschilder von der Konkurrenz

Am Samstag hat in einem Baumarkt an der Münchener Straße eine Verkaufsaktion stattgefunden, die im Umkreis mit Schildern beworben wurde. Unter anderem stellte die Geschäftsleitung laut Polizei dazu Werbeschilder auf einer privaten Wiesenfläche auf, die sich direkt neben einem Konkurrenz-Baumarkt im Gebäudekomplex am Penzinger Feld befindet.

Der Marktleiter des Baumarktes am Penzinger Feld hatte kein Verständnis für die Werbeaktion der Konkurrenz aus der Münchener Straße und entwendete die Werbeschilder, heißt es im Polizeibericht. Dabei wurde er von verschiedenen Zeugen beobachtet und auch fotografiert. Als der Eigentümer des Baumarktes an der Münchener Straße die Werbeschilder zurückforderte, verweigerte dieser die Herausgabe.

Daher wurde die Polizei Landsberg eingeschaltet und Strafanzeige erstattet. Die Werbeschilder befanden sich im Baumarkt am Penzinger Feld und mussten wieder herausgegeben werden. Der Beuteschaden betrug 100 Euro, so die Polizei. (AZ)