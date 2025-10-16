Baumbestattung ist ein Thema in Pitzling

Bei der nicht besonders gut besuchten Bürgerversammlung in Pitzling brachten Bürger einige Wünsche vor, die für entscheidende Veränderungen im Ort sorgen könnten. So wurde vorgeschlagen, Baumbestattungen, ähnlich wie auf dem Waldfriedhof in Landsberg, auf dem Pitzlinger Friedhof möglich zu machen. Um ihren Wunsch nach einer Baumbestattung verwirklichen zu können, müssten Pitzlinger derzeit nach Landsberg ausweichen. Lieber wollten sie jedoch in ihrem Heimatort ihre letzte Ruhe finden.

Ernst Müller, Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, nahm direkt bei der Bürgerversammlung dazu Stellung: „Es muss geprüft werden, ob der Untergrund dafür geeignet ist.“ Auf manchen Friedhöfen gäbe es Probleme mit einer zu hohen Verdichtung des Bodens. Unter den Bürgern gab es aber auch Gegenstimmen: Der Friedhof sei dafür zu klein, man solle ihn belassen, wie er sei. Wie Müller sagte, wird er eine Bodenprüfung einleiten.

Bürger beklagt fehlendes Angebot für Kinder in Pitzling

Einer der jüngeren Bürger schlug vor, einen Pumptrack auf dem 8000 Quadratmeter großen Freizeitgelände etwas außerhalb des südlichen Ortsendes von Pitzling zu errichten. Dort befinden sich neben einem Weiher bereits ein Bolz- sowie ein Beachvolleyballplatz. In einer Präsentation zeigte der junge Vater, wie so eine Anlage aussehen könnte, die er als generationenübergreifenden Treffpunkt im Ort sieht. Vom Laufrad über Skateboards und Mountainbikes bis zum Rollstuhl böte die Bahn ein Freizeitvergnügen für alle Altersgruppen. Als Begründung für seinen Vorschlag sagte er, dass es sehr viele Kinder in Pitzling gäbe, jedoch kaum Angebote für sie. 20 Prozent der Pitzlinger sind unter 18 Jahre, in Landsberg sind es 17 Prozent.

Auf dem Freizeitgelände befindet sich unter anderem ein Bolzplatz. Dort könnte auch ein Pumptrack entstehen. Foto: Thorsten Jordan

Eine 14-jährige Bürgerin sprach sich für den Pumptrack aus. Für ihre Altersgruppe sei wenig geboten. Ein Pumptrack sei eine Attraktion, die auch ihre Freunde nach Pitzling locken könnte. Viele Anwesende und auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zeigten sich für den Vorschlag offen. Es gab aber auch Gegenstimmen – ein Pumptrack sorge für mehr Verkehr im Ort. Auf eine rasche Umsetzung lässt der vorgeschlagene Standort ohnehin nicht hoffen. Wie Baumgartl sagte, läge dieser im Außenbereich sowie im Landschaftsschutzgebiet. Stadtbaumeisterin Annegret Michler schätzte die Kosten auf rund 150.000 Euro.

Beklagt wurde das Fehlen eines Bushäuschens. Baumgartl versprach, das Thema mitzunehmen. Ansonsten drehten sich die Diskussionen wie auch in den Vorjahren vorwiegend um schnelleres Internet, das Parken und Müll, der von Spaziergängern hinterlassen wird. Parken im Norden von Pitzling war aufgrund der geringen Straßenbreite schon vor den Neubauten schwierig, insbesondere, wenn der wenige Parkraum von Besuchern der Teufelsküche beansprucht wird. Nun werden die Baulücken geschlossen, wodurch sich der Autoverkehr vermehrt. Parkende Autos verhinderten bereits mehrmals das Durchkommen der Müllabfuhr, wie ein Anwohner berichtete. Wie Ernst Müller sagte, seien Beschwerden von Anwohnern eingegangen, die aufgrund parkender Autos nicht mehr aus ihren Einfahrten fahren konnten. „Jedes Schild bringt auch Nachteile mit sich“, sagte Müller zu Vorschlägen zu einer Anwohnerstraße. Eine Lösung könne nur gegenseitige Rücksichtnahme sein.

Die Stadt will einen weiteren Standort für ein Hundeklo in Pitzling prüfen

Im Süden von Pitzling liegt eine immer beliebter werdende Gassi-Runde. Ein weiteres Hundeklo wurde gefordert, da viele Tüten am Weg lägen. Eigentlich sei mit etwa 100 Hundeklos eine Obergrenze erreicht. Mittlerweile sei eine Halbtageskraft mit dem Leeren beschäftigt. Die Kosten dafür beliefen sich auf die Höhe der Einnahmen durch die Hundesteuer, so Müller. Dennoch will die Stadt einen weiteren Standort prüfen. Zur Forderung nach schnellerem Internet sagte Wirtschaftsförderer André Köhn, die Stadtwerke prüften zusammen mit MNet den eigenwirtschaftlichen Ausbau.

Derzeit besuchen Pitzlinger Kinder Kitas in Landsberg, werden aber in Lengenfeld eingeschult. Eine nicht optimale Situation, wie eine junge Mutter sagte. Sie wünschte sich, dass die Pitzlinger Kinder zumindest in einer Kita zusammengefasst würden. Doris Baumgartl sagte, dies werde versucht, sei jedoch nicht immer möglich. Wenig vorangekommen ist der Umbau der Alten Schule. Um diesen zu konkretisieren, soll in Pitzling ein Arbeitskreis gebildet werden. Die Oberbürgermeisterin informierte auch zur Staumauer oberhalb der Teufelsküche. Aktuell finden Umplanungen der Wege statt, da diese aufgrund von Hangquellen nicht mehr verkehrstüchtig sind. Der Übergang über den Staudamm soll bestehen bleiben, der weiterführende, nördliche Weg ertüchtigt werden. Der Weg südlich des Staudamms ist derzeit gesperrt. Wie es dort weitergeht, ist noch unklar.