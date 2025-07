„Ohne Bauern kein Bayern“: Aiwanger lobt Verdienste der Bauern beim BDM-Milchbauernabend in Rott

Zum 20-jährigen Bestehen des Kreisteams des Bundesverbands Deutscher Milchviehhalter (BDM) in Rott trat der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger als Festredner auf. Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch die Gründungsmitglieder des Kreisverbands geehrt. Zunächst begrüßte der Rotter Bürgermeister Fritz Schneider die Gäste und sprach den Milchbauern seine Anerkennung aus. Er wünschte ihnen Durchhaltevermögen und wirtschaftlichen Erfolg.

Anschließend thematisierte BDM-Bundesvorstand Manfred Gilch die wirtschaftliche Lage der Milchviehhalter. Zwar sei der aktuelle Milchpreis von rund 50 Cent kostendeckend, reiche jedoch kaum für einen Gewinn. Der stabile Preis resultiere vor allem aus einer rückläufigen Milchmenge. Gilch kritisierte, dass Landwirte kaum Einfluss auf die Preisgestaltung hätten und forderte, dass Preis und Abnahmemenge künftig vorab für die Bauern feststehen müssten. Aktuell ist die Zahl der Milchbauern rückläufig, jedes Jahr verliere man etwa fünf Prozent. In zehn Jahren halbierten sich so die Betriebe.

„Keine Sonntagsreden“ sondern Maßnahmen

Von der Politik erwarte er daher keine „Sonntagsreden“, sondern konkrete Maßnahmen wie den Abbau bürokratischer Auflagen. Die Steuervergünstigung beim Agrardiesel sei aus seiner Sicht lediglich ein „Tropfen auf dem heißen Stein“. Im Rahmen der Ehrungen erinnerte BDM-Ehrenvorsitzender Romuald Schaber an die Anfänge des Kreisverbands. Er blickte zurück auf die Milchpreisoffensive von 2005 und den Milchstreik 2008, bei dem einige Bauern erstmals mit Tränengas konfrontiert wurden. Der Einsatz habe sich dennoch gelohnt, betonte Schaber.

In seiner Festrede stellte Hubert Aiwanger die Bedeutung der bäuerlichen Landwirtschaft für Bayern heraus: „Ohne Bauern kein Bayern, keine geregelte Ernährung, kein ländlicher Raum.“ Trotz Arbeitswochen von bis zu 100 Stunden würden viele Landwirte nicht einmal den Mindestlohn erreichen. Ein Zusammenbruch der heimischen Milch- und Fleischproduktion wäre aber ein „Supergau“, warnte Aiwanger und forderte den Erhalt der nationalen Lebensmittelversorgung. Bauern seien dafür systemrelevant.

„Stadtbewohner sind nicht artgerecht aufgewachsen“

Kritik übte er an Teilen der städtischen Bevölkerung, die Landwirten im Bereich der Tierhaltung bevormundeten. Diese Kritiker, so Aiwanger polemisch, seien „selbst nicht artgerecht aufgewachsen“. Zugleich plädierte er für mehr Verständnis von Tierschützern für die Perspektive der Bauern. Aiwanger forderte von der Bundesregierung unter anderem die Rückzahlung der Agrardieselsteuer, die Abschaffung der Mineralölsteuer und eine Steuerbefreiung für Biosprit. Biogas solle verstärkt ins Stromnetz eingespeist werden, wo es technisch möglich sei. Zudem sprach er sich für den Erhalt und Ausbau von Biogas- und Erdgasanlagen aus, um die Versorgungssicherheit zu stärken.

Auch zur Energiewende äußerte sich der Wirtschaftsminister: Er sehe Photovoltaik- und Windkraftanlagen nicht grundsätzlich kritisch, sondern als zusätzliche Einnahmequellen für Landwirte. Ein bewirtschafteter Wald sei ihm zufolge besser als ein stillgelegtes Biosphärenreservat. Brennholz bezeichnete er als „beste Versicherung in Krisenzeiten“ und versprach sich dafür einzusetzen, Holzöfen als erneuerbare Energieform anzuerkennen. Abschließend betonte Aiwanger, dass die Politik dem BDM und seinen Bauern mehr Gehör schenken solle. Die gaben dem Wirtschaftsminister zuletzt noch eine Scheckforderung im Großformat mit auf den Weg in die Staatskanzlei. Durch zusätzliche Verordnungen der Politik fielen den bayerischen Bauern jährlich neun Millionen Euro an Kosten an, die man gerne von der Regierung erstattet hätte. Er tue, was er könne, meinte Aiwanger, aber manchmal müsse man auch an den Erhalt der Koalition denken.