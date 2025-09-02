Bayerische Demenzwoche: Das Landratsamt bietet Möglichkeiten zum Austausch

Die sechste Bayerische Demenzwoche wird bayernweit von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 28. September, stattfinden. Im Rahmen dieser Demenzwoche bietet das Landsberger Landratsamt Interessierten und Ratsuchenden die Möglichkeit, sich zu informieren und auszutauschen. Folgende kostenfreie Veranstaltungen finden demnach statt:

Donnerstag, 18. September, 15 Uhr bis 17 Uhr, Angehörigengruppe: Austausch und Anleitung für An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz in einem geschützten Rahmen, begleitet durch fachliche Expertise.

Samstag, 20. September, 9 Uhr bis etwa 11.30 Uhr, Kompaktkurs Demenz: Hintergrundwissen zu Symptomen, Diagnostik und Therapie, mit besonderem Fokus auf die Kommunikation und den Umgang mit Menschen mit Demenz.

Mittwoch, 24. September, 9 Uhr bis etwa 10.30 Uhr, Online-Kompaktkurs Demenz : kurz und kompakt die wesentlichen Informationen zu Symptomen und Kommunikation sowie Umgang mit Menschen mit Demenz (online als Videokonferenz über „Jitsi“).

Donnerstag, 25. September, 14 Uhr bis 16 Uhr, Raum 315, Offene Sprechstunde Demenz : Informations- und Beratungsangebot für alle Interessierten. Laut Landratsamt ist für diese Veranstaltung keine Anmeldung erforderlich.

Samstag, 27. September, 10 Uhr bis 11.30 Uhr, Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Demenz : praxisnahe Tipps zum besseren Verständnis von herausfordernden Verhaltensweisen und zur Förderung einer wertschätzenden Kommunikation.

Für fast alle Angebote des Landratsamts Landsberg ist eine Anmeldung erforderlich

Sämtliche Angebote sind kostenfrei und barrierefrei zugänglich, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Für alle Angebote – mit Ausnahme der offenen Sprechstunde – ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte wenden sich an Monika Mölch unter der Telefonnummer 08191/1291764 oder per E-Mail an Demenz@LRA-LL.Bayern.de. Auch außerhalb der Termine im Rahmen der Demenzwoche kann Monika Mölch bei Fragen zum Thema Demenz kontaktiert werden.

Im Rahmen der vergangenen Bayerischen Demenzwochen fanden bayernweit zahlreiche Aktionen statt, die Interessierten vielfältige Veranstaltungen rund um das Thema Demenz boten. Im Aktionszeitraum 2024 wurden nach Angaben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention rund 1400 Aktionen angeboten. (AZ)