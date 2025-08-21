„Ein Tänzer muss alles können“ – Beatrix Klein fördert junge Talente in ihrem Tanzstudio seit 38 Jahren

Wenn Beatrix Klein über das Tanzen spricht, leuchten ihre Augen. Seit 38 Jahren betreibt sie ihr eigenes Tanzstudio in Landsberg. Ihr Weg dorthin war alles andere als vorgezeichnet. Geboren in Wuppertal, wuchs Klein in einem Elternhaus auf, in dem eine Karriere als Tänzerin nicht vorgesehen war. Sie sollte das Familienunternehmen übernehmen, solide und bodenständig. Doch schon als Kind zog es sie zum Tanz. Der Unterricht, die Musik, die Bewegung waren mehr als ein Hobby. Es war Ausdruck, Freiheit, ein inneres Bedürfnis. Im Rahmen der Langen Kunstnacht wird das Ballettstudio für die Gala des Ellinor Holland Kunstpreises am 20. September ab 18.30 Uhr im Stadttheater ein Programm gestalten.

Der Tanzbetrieb begann in einer alten Schreinerei

In der legendären Tanzszene rund um Pina Bausch fand Klein früh kreative Anregung. Sie begann bereits in Wuppertal zu unterrichten und spürte schnell, dass sie nicht nur selbst tanzen, sondern auch andere auf diesem Weg begleiten wollte. Pädagogik wurde zur großen Leidenschaft. „Fördern, ohne zu überfordern“, sagt sie heute. Als sie in Landsberg ihr eigenes Studio gründete, war der Anfang hart. Tagsüber plante sie, baute um, organisierte. Abends unterrichtete sie. Der Tanzbetrieb begann in einer alten Schreinerei, die sie mit viel Eigenleistung und Herzblut umbaute. Ein Schwingboden wurde eingebaut, ein Kunstschmied fertigte eigens Ballettstangen.

„Ein Tänzer muss alles können“, sagt Beatrix Klein. Für sie ist Tanz eine Symbiose aus Technik, darstellerischer Kraft und musikalischem Feingefühl. Dabei gehe es aber nie nur um Perfektion, sondern um das „gewisse Etwas“, das sich nicht messen oder lehren lässt. Ihre Schüler lernen bei ihr nicht nur das Handwerk, sondern auch, Emotionen durch Gestik zu transportieren. Eine Kunst, die in klassischen Stücken ebenso gefragt ist wie in modernen Choreografien. Eine typische Ballettstunde bei Klein beginnt mit einem Warm-up, geht weiter an der Stange, dann folgen Übungen in der Mitte: Pirouetten, Adagio, Allegro, Variationen, Spitzentanz. Stunden konzentrierter Hingabe, jeden Tag.

Icon vergrößern Die böse Fee wird auch bei der Gala zur Preisverleihung zu sehen sein. Die böse Fee Carabosse (Alicia Reader). Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die böse Fee wird auch bei der Gala zur Preisverleihung zu sehen sein. Die böse Fee Carabosse (Alicia Reader). Foto: Thorsten Jordan

Manches hat sich in vier Jahrzehnten geändert

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich manches verändert. Vor allem die tänzerische Früherziehung habe unter den neuen Betreuungssituationen gelitten, sagt Klein. „Früher kamen Kinder vormittags zum Tanzen, heute gehen sie in die Kita.“ Trotzdem gelingt es ihr immer wieder, gerade die Jüngsten spielerisch für den Tanz zu begeistern. Besonders wichtig ist ihr eine fundierte Ausbildung. Dafür setzt sie auf das internationale System der Royal Academy of Dance (RAD), dessen Prüfungen weltweit anerkannt sind und ihren Schülern Anschlussfähigkeit garantieren, sei es für eine professionelle Karriere oder für das Weiterführen des Tanzes als Kunstform.

Icon vergrößern Dornröschen und ihr Prinz freuen sich auf ihren Auftritt. Aurora (Julia Elmo) und Prinz Désiré (Nils Hegner). Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dornröschen und ihr Prinz freuen sich auf ihren Auftritt. Aurora (Julia Elmo) und Prinz Désiré (Nils Hegner). Foto: Thorsten Jordan

Die schönsten Momente? Wenn ehemalige Schüler anrufen und sagen: „Ich hab’s geschafft.“ Dann weiß Klein, dass ihre Arbeit Früchte trägt. „Man durfte sie begleiten, springen müssen sie selbst“, sagt sie und lächelt. Besonders dankbar ist die Tanzlehrerin auch ihrem Mann: „Ohne seine Unterstützung wäre es schwer. Ich bin froh, dass er mir immer den Rücken freihält.“ Und für die Zukunft? Da hofft Beatrix Klein, dass ihr Studio in der Familie bleibt. Mit ihrem Sohn Dustin Klein, der professioneller Tänzer und Choreograph ist, stehen die Chancen dafür nicht schlecht.

In der Kunstnacht und beim Ellinor Holland Kunstpreis sehen wir besondere Szenen aus Dornröschen. Karten für den Abend gibt es im Landsberger Stadttheater oder im Reisebüro Vivell. Auch eine Versteigerung findet bei der Preisverleihung statt.