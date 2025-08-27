Beeindruckende Frauen bei Bagages in der Langen Kunstnacht

Seit 20 Jahren gibt es Bagages Taschen und Schuhe in Landsberg. Zuerst im Hinteren Anger neben dem Schafbräu. Dann am Hauptplatz, kurz in der Alten Bergstraße und seit 2019 nun am aktuellen Standort in der Hubert-von-Herkomer-Straße 83. Fast ebenso lange ist das Geschäft bei der Langen Kunstnacht (dieses Mal am 20. September) in Landsberg mit dabei.

Fotokünstlerin Susan Graul feiert dagegen heuer Premiere: Erstmals beteiligt sie sich bei der Langen Kunstnacht und zeigt eine große Auswahl an Foto-Porträts aus ihrer Serie 50 over 50 – Stunning Ladies mit Ecken, Kanten und Rundungen, die sich trotz – oder gerade deshalb – so wie sie sind wohlfühlen. Im April 2023 startete Graul ihr Projekt. „Da war ich Ende 40, die Wechseljahre machten sich bemerkbar. Je mehr ich im Internet dazu recherchierte, desto mehr hatte ich Sehnsucht danach, mit Frauen in der gleichen Situation darüber zu reden“, erinnert sich Graul. So entstand die Idee, ihr Atelier in Thaining nicht nur für Fotoshootings, sondern auch für den Austausch unter Frauen zu öffnen. „Viel Mut, durch diese Zeit der Veränderung zu gehen, haben mir ältere Frauen gemacht, die bereits eine neue Balance gefunden hatten“, sagt Graul zurückblickend.

„Für manche ist das Fotoshooting eine Mutprobe“

Während ihr Fotoprojekt bereits in die zweite Runde geht, zwölf Porträtserien sind dabei bereits entstanden, gehen die Porträts aus der ersten Serie auf Reisen zu Ausstellungen, begleitet von vielen der fotografierten Frauen, die so die Gelegenheit haben, miteinander in Kontakt zu kommen. Den Auftakt machte eine Ausstellung im Mai im Blauen Haus. Dort haben sich auch Karin Utz (54), Geschäftsführerin von Bagages, und Fotografin Susan Graul (53) kennengelernt, und die Idee zur Langen Kunstnacht entstand. Dann werden die schicken Taschen, Rucksäcke, Koffer, Leo-Sneaker, Bootsschuhe, Geldbeutel, Schirme und Socken ein wenig zusammenrücken, um Platz für die Porträts der Stunning Ladies zu machen. Von 50 bis 93 reicht die Altersspanne derer, die sich auf eine Fotosession eingelassen haben. Diese dauert einen ganzen Tag, bis sich in Stein gemeißelte Glaubenssätze wie „Ich bin nicht fotogen“ auflösen, Lockerheit entsteht, sich Vertrauen aufbaut, Kleidung und Accessoires zum eigenen Ich passen, Make-Up und Frisur perfekt sind.

„Es wird viel gelacht und manchmal auch ein wenig geweint“, sagt Graul. Was herauskommt, darf überraschend sein, den in jeder Frau steckt viel mehr, als sie vielleicht selber weiß. „Für manche ist das Fotoshooting eine Mutprobe, andere gehen damit der Frage nach, was Schönheit eigentlich ist. Manche lernen dabei mehr, zu sich zu stehen, und einige müssen über ihren Schatten springen, um einfach mal die Kontrolle abzugeben“, so die Fotografin. Was bleibt, ist eine neue Leichtigkeit im Leben. Zu sehen in großformatigen Porträts von selbstbewussten Frauen, vom „Girl next door“ bis zur „Glamour Lady“ bei der Langen Kunstnacht am 20. September bei Bagages Schuhe und Taschen.