Dreimal 555 Liter Kürbissuppe warten auf Schloss Kaltenberg auf Genießer

Beschrieben wird sie als Bayerns größte Kürbissuppe, die 555 Liter, die in einem gigantischen Kessel im Rahmen der Kaltenberger Kürbiswelten an diesem Wochenende gekocht werden. Und mit jeder Portion Suppe, die verkauft wird, kann auch noch Gutes getan werden. Denn, so die Veranstalter der Kürbiswelten-Ausstellung auf Schloss Kaltenberg: ein Teil der Einnahmen aus dem Kürbissuppen-Verkauf geht an einen guten Zweck.

Ein Euro pro verkaufter Portion der Kürbissuppe im 555-Liter-Kessel kommt dem Verein Löwenmarsch zugute. Die gemeinnützige Organisation wurde 2020 gegründet und seitdem sechs Spenden-Märsche in Bayern veranstaltet. Immer mit dabei Initiator Ludwig Prinz von Bayern, Urenkel von König Ludwig III., der mit dem Marsch Spenden für Projekte in Kenia sammelt. Heuer war beim Löwenmarsch erstmals auch sein Sohn Rupprecht dabei.

Die Kürbiswelten auf Schloss Kaltenberg öffnen auch noch einmal an den Wochenenden 17. bis 19. Oktober sowie 30. Oktober bis 2. November

Die Kürbiswelten auf Schloss Kaltenberg sind an diesem Wochenende am Freitag, 10. Oktober, noch bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag, 11, November zwischen 11 und 21 Uhr sowie am Sonntag, 12. Oktober zwischen 11 und 19 Uhr.

Weiter geht es bei den Kürbiswelten auf Schloss Kaltenberg dann am Wochenende Freitag, 17. bis Sonntag, 19. Oktober mit dem Riesenkürbis-Schnitzfestival. Vier Profikünstler präsentieren dann ihre Kürbis-Schnitzwerke und buhlen um die Gunst des Publikums, das über den Sieger oder die Siegerin abstimmt.

Gruselige Walk-Acts und spektakuläres Zerlegen der Riesenkürbisse

Das Wochenende von Freitag, 31. Oktober bis Sonntag, 2. November steht dann zum Abschluss der ersten Kürbiswelten auf Schloss Kaltenberg ganz im Zeichen von Halloween. Geboten werden dann gruselige Walk-Acts, Kinderaktionen und zum Abschluss das spektakuläre Zerlegen der Riesenkürbisse mit Saatgut-Verlosung.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, Tickets für die Kürbiswelten auf Schloss Kaltenberg zu kaufen, gibt es online unter www.schloss-kaltenberg-kuerbiswelten.de.