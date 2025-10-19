Autofahrer übersieht beim Einfahren auf die B17 anderen Pkw

Am Samstagabend ist es gegen 20.15 Uhr auf der B17 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 82-jähriger Mann wollte laut Polizeibericht mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Restaurants auf Höhe Fuchstal in Richtung Landsberg auf die B17 einfahren. Dabei übersah er eine bereits auf der Bundesstraße befindliche 53-jährige Frau aus Landsberg mit ihrem Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt ins Klinikum Landsberg eingeliefert. Die 53-Jährige sowie ihre Beifahrerin wurden ebenfalls zur ärztlichen Abklärung ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

An den Pkw entstand jeweils Totalschaden und daher waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die B17 war nach Polizeiangaben für etwa 90 Minuten gesperrt. Die Feuerwehr Landsberg übernahm die Verkehrsregelung und leitete den Verkehr um. (AZ)