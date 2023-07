Bei der Reggae-Night in Prittriching wird die Nacht zum Tag

Die Landjugend Burching hat wieder zur Reggae-Night eingeladen und zahllose Gäste sind zu dem zur Disco umfunktionierten Gelände an der Lechstraße gekommen. Erstmals gab es in diesem Jahr eine Bühne für die DJs, denen die Gäste auch über eine eigens aufgebaute Leinwand zusehen konnten. Bis um 3 Uhr morgen am Sonntag dauerte das bunte, fröhliche Treiben in Prittriching, das größtenteils auch friedlich blieb. Dazu trug auch das perfekte Wetter seinen Teil dazu bei.