Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall in Denklingen

Bei einem Auffahrunfall in Denklingen ist am Mittwochabend ein Sachschaden in Höhe von rund 15.500 Euro entstanden. Zudem wurden zwei Beteiligte leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit ihrem Pkw aus einem Parkplatz auf die Kreisstraße LL17 einfahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Wagen eines 21-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Landsberg.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die junge Frau und der junge Mann leicht verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt werden, teilt die Polizei mit. (AZ)