Hoher Sachschaden bei Garagenbrand in Schongau

Durch ein Feuer, das in der Nacht von Sonntag auf Montag in einer Garage in Schongau ausgebrochen ist, ist ein Sachschaden in niedriger sechsstelliger Höhe entstanden. Ein Ersthelfer verletzte sich leicht - er wurde von einem Hund gebissen.

Gegen 0.20 Uhr war bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einer frei stehenden Garage in Schongau eingegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage in Vollbrand. Durch die Löscharbeiten konnte laut Polizeibericht verhindert werden, dass die Flammen auf das zugehörige Wohnhaus übergriffen, aus welchem eine Frau und ein Hund gerettet wurden. Bei der Rettung wurde ein Ersthelfer, ein 27-jähriger Mann, durch den Hund gebissen und leicht verletzt.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte eine erste Bilanz gezogen werden: Mehrere eingestellte Fahrzeuge wurden vom Feuer beziehungsweise dem entstandenen Rußniederschlag stark beschädigt oder zerstört. Auch die Garage wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Beamte der Kripo Weilheim untersuchen die Brandursache. Konkrete Aussagen dazu können noch keine getroffen werden. (AZ)